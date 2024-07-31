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غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف تسفر عن مقتل 8 فلسطينيين في قطاع غزة

سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تضررت في غارة إسرائيلية، تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تضررت في غارة إسرائيلية، تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. Copyright Khalil Hamra/AP
Copyright Khalil Hamra/AP
بقلم:  يورونيوز
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استهدفت غارة إسرائيلية سيارة إسعاف في الزوايدة وسط قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 8 قتلى فلسطينيين.

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الضحايا الذين سقطوا اليوم الأربعاء، نقلوا إلى مستشفى " شهداء الأقصى"، الذي سبق أن تعرض أكثر من مرة لقصف إسرائيلي. وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مجموع القتلى بلغ على الأقل 45، وأصيب 77 آخرون خلال ال 24 ساعة الماضية. لتترفع حصيلة القتلى الى 39445 الإصابات إلى 91073 منذ السابع من اكتوبر/تشرين أول الماضي.

وبلا هوادة، يستمر الجيش الاسرائيلي في استهداف سيارات الاسعافات والمراكز الطبية، والمستشفيات، منذ بداية الحرب في غزة. فبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن الجيش الاسرائيلي يتعمد قصف المركبات الطبية في كل مرة ليدفع بالقطاع الطبي، الذي يعاني بالأساس في غزة إلى مزيد من الشلل.

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