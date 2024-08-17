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شاهد: لحظة تدمير أوكرانيا جسرا حيويا في كورسك الروسية بصواريخ غربية

صورة جوية لتدمير القوات الأوكرانية جسرا حيويا على نهر سيم في كورسك داخل الأراضي الروسية
صورة جوية لتدمير القوات الأوكرانية جسرا حيويا على نهر سيم في كورسك داخل الأراضي الروسية Copyright AP/Ukrainian Defence Ministry Press Office
Copyright AP/Ukrainian Defence Ministry Press Office
بقلم:  يورونيوز
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نشرت القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الجمعة، لقطات مصورة تكشف عن تدمير جسر ذو أهمية استراتيجية في منطقة كورسك الروسية. الجسر، الذي كان يقع على نهر سيم في منطقة غلوشكوفو، كان يعتبر نقطة حيوية لوجستياً، حيث كان يستخدم لنقل المعدات إلى خط المواجهة.

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تؤكد التقارير تدمير جسر استراتيجي على نهر سيم، مما يؤثر بشكل كبير على العمليات اللوجستية الروسية ويزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية في المنطقة.

بدأت الهجمات الأوكرانية على منطقة كورسك في 6 أغسطس، مما أثار قلقاً كبيراً في الكرملين. تُعتبر العملية الحالية، التي تشمل ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني مزودين بالمدرعات والمدفعية، الأكبر على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

المصادر الإضافية • أ ب

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