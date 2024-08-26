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مقتل بريطاني وإصابة عدد من الصحفيين إثر هجوم روسي على فندق في أوكرانيا

مستشار السلامة في وكالة رويترز ريان إيفانز يلتقط صورة سيلفي أثناء عمله مع فريق التغطية الإخبارية بالقرب من الحدود مع غزة في بئيري، جنوب إسرائيل
مستشار السلامة في وكالة رويترز ريان إيفانز يلتقط صورة سيلفي أثناء عمله مع فريق التغطية الإخبارية بالقرب من الحدود مع غزة في بئيري، جنوب إسرائيل Copyright Ryan Evans/ AP
Copyright Ryan Evans/ AP
بقلم:  يورونيوز
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أكدت وكالة "رويترز" مقتل المستشار البريطاني للأمان، رايان إيفانز (38 عامًا)، الذي كان يعمل مع فريق من صحفيي الوكالة، وذلك إثر هجوم روسي استهدف فندقًا في مدينة كراماتورسك الأوكرانية

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وأفاد مسؤولون محليون بأن الفندق تعرض لضربة صاروخية من طراز إسكندر-إم الروسي، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين بجروح متنوعة، بما في ذلك ارتجاج في المخ وإصابات جسدية، بالإضافة إلى إصابة مواطنين من جنسيات أمريكية وبريطانية وأوكرانية.

ووفقًا لحاكم إقليم دونيتسك، فاديم فيلاشكين، لم يتسبب الهجوم في تدمير الفندق فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بمبنى مجاور متعدد الطوابق.

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وفي تطور آخر، تعرضت منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا لقصف روسي، ما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين. وذكر الحاكم الإقليمي، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تيليغرام، أن خمسة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وفتاة تبلغ 14 عامًا، أصيبوا في منطقة تشوهويف بعد قصف منزلين. كما أصيب ثمانية آخرون بجروح في مدينة خاركيف عندما اشتعلت النيران في منزل مكون من طابقين نتيجة للهجوم.

جرار يزيل الأنقاض بعد غارة روسية على فندق سافير في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، أوكرانيا
جرار يزيل الأنقاض بعد غارة روسية على فندق سافير في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، أوكرانياAP Photo/Evgeniy Maloletka

وفي روسيا، زعم مسؤولون مقتل خمسة أشخاص في قصف أوكراني استهدف منطقة بيلغورود الحدودية. وقال حاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، إن 12 شخصًا آخرين أصيبوا في قرية راكيتون الروسية، التي تقع على بعد 38 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في حالة حرجة. كما أشار إلى مقتل رجل آخر في هجوم منفصل بطائرة بدون طيار على قرية سولوفيفكا الحدودية.

كان رايان إيفانز يقيم في فندق سافير مع زملائه في منطقة دونيتسك عندما تعرض الفندق للقصف ليلة السبت. وأصيب اثنان آخران من طاقم "رويترز" بجروح نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

عصا صاروخ في غابة مشتعلة بعد غارة روسية بالقرب من سلوفيانسك، منطقة دونيتسك، أوكرانيا
عصا صاروخ في غابة مشتعلة بعد غارة روسية بالقرب من سلوفيانسك، منطقة دونيتسك، أوكرانياAP Photo/Evgeniy Maloletka

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته استولت على المزيد من الأراضي في كورسك مع تقدمها في عمق المنطقة الروسية. وأضاف في خطابه الليلي المصور أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات وسيطرت على مستوطنتين أخريين، دون أن يسميهما. وفي حديثه إلى الصحافة الأجنبية في العاصمة كييف في وقت سابق من يوم الأحد، قال زيلينسكي إن التوغل في كورسك تم شنه "بشكل وقائي" لمنع روسيا من احتلال مدينتي خاركيف وسومي الأوكرانيتين.

زيلينسكي يتحدث عن الضربة الروسية في حسابه على "إكس"

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي تسبب في معاناة كبيرة للسكان، مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلفه الاحتلال الروسي شمل منازلهم وأماكن عيشهم. وأكد أن الشعب الأوكراني سيواصل الدفاع عن أرضه بكل الوسائل الممكنة في وجه هذه التحديات.

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