حرب غزة: الأونروا تصف الوضع بالقطاع بـ"الكارثي للغاية" وإسرائيل تحتجز جثث مئات الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ326، وسط قصف مستمر يطال مختلف أنحاء القطاع. وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على مدينة دير البلح، التي شهدت نزوحاً قسرياً لحوالي 250 ألف فلسطيني.

اعلان

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ326، وسط قصف مستمر يطال مختلف أنحاء القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على مدينة دير البلح، التي شهدت نزوحاً قسرياً لحوالي 250 ألف فلسطيني.

وقد حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الوضع في غزة، واصفة إياه بـ"الكارثي للغاية"، حيث تُجبر القوات الإسرائيلية العائلات على النزوح تحت وطأة الحصار من الدبابات والقصف والغارات الجوية.

وفي سياق متصل، أصدرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى ورقة حقائق، كشفت فيها أن إسرائيل تحتجز جثامين 552 فلسطينياً في مقابر الأرقام، الثلاجات، ومعسكر سديه تيمان.