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حرب غزة: الأونروا تصف الوضع بالقطاع بـ"الكارثي للغاية" وإسرائيل تحتجز جثث مئات الفلسطينيين

فلسطينيون يفرون إلى شمال غزة بينما تغلق الدبابات الإسرائيلية طريق صلاح الدين في وسط قطاع غزة في 24 نوفمبر 2023
فلسطينيون يفرون إلى شمال غزة بينما تغلق الدبابات الإسرائيلية طريق صلاح الدين في وسط قطاع غزة في 24 نوفمبر 2023 Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ326، وسط قصف مستمر يطال مختلف أنحاء القطاع. وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على مدينة دير البلح، التي شهدت نزوحاً قسرياً لحوالي 250 ألف فلسطيني.

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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ326، وسط قصف مستمر يطال مختلف أنحاء القطاع. تواصل القوات الإسرائيلية هجومها العسكري على مدينة دير البلح، التي شهدت نزوحاً قسرياً لحوالي 250 ألف فلسطيني.

وقد حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تفاقم الوضع في غزة، واصفة إياه بـ"الكارثي للغاية"، حيث تُجبر القوات الإسرائيلية العائلات على النزوح تحت وطأة الحصار من الدبابات والقصف والغارات الجوية.

وفي سياق متصل، أصدرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى ورقة حقائق، كشفت فيها أن إسرائيل تحتجز جثامين 552 فلسطينياً في مقابر الأرقام، الثلاجات، ومعسكر سديه تيمان.

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