Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

بوتين من العاصمة أولان باتور: تعزيز العلاقات مع منغوليا أولوية لروسيا في آسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، خلال حفل أقيم للترحيب ببوتين في ساحة سوخباتار في أولان باتور، منغوليا، الثلاثاء 3 سبتمبر
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ، خلال حفل أقيم للترحيب ببوتين في ساحة سوخباتار في أولان باتور، منغوليا، الثلاثاء 3 سبتمبر Copyright Sofya Sandurskaya/Sputnik
Copyright Sofya Sandurskaya/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وسط دعوات أوكرانيا لاعتقاله في منغوليا، حظي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراسم استقبال "تليق به" اليوم الثلاثاء في البلد المضيف، حيث أكد أن العلاقات مع منغوليا تُعد من “أولويات” السياسة الخارجية الروسية في آسيا، وقد وافقه نظيره المنغولي الرأي.

اعلان

استُقبل بوتين في الساحة الرئيسية في العاصمة المنغولية أولان باتر، حيث سار جنبًا إلى جنب مع الرئيس المنغولي خورولسوخ أوخنا على الدرج المبلط بالسجاد الأحمر إلى قصر الحكومة، وانحنى أمام تمثال جنكيز خان قبل دخولهما المبنى لعقد اجتماعاتهما. وذلك في وقت تتجاهل فيه منغوليا الدعوات الدولية لاعتقاله بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه قبل 18 شهرًا من المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، فقد وقعت الحكومتان اتفاقيات لدراسة جدوى وتصميم ترقية محطة طاقة في أولان باتر، ولضمان إمدادات مستمرة من وقود الطائرات إلى منغوليا. كما عرض بوتين خططًا لتطوير نظام السكك الحديدية بين البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخأ ب

وقد دعا بوتين الرئيس المنغولي لحضور قمة دول مجموعة "بريكس" -وهي مجموعة تشمل روسيا والصين من بين دول أخرى- في مدينة قازان الروسية في أواخر أكتوبر. وقد قبل خورولسوخ الدعوة.

Related

وقال بوتين في الاجتماع: "العلاقات مع منغوليا من أولويات سياستنا الخارجية في آسيا وقد ارتفعت إلى مستوى عالٍ من الشراكة الاستراتيجية الشاملة." وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية، فهي تتطور بنجاح. في الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، زاد حجم التجارة بنسبة 21%. لقد أعددنا وأكملنا عمليًا العمل على اتفاقية تجارية مؤقتة بين المجتمع الاقتصادي الأوراسي ومنغوليا."

وأضاف بوتين: "أنا واثق من أنه خلال زيارة اليوم، وبالتواصل مع الزملاء والأصدقاء المنغوليين، سنتمكن من دراسة القضايا الرئيسية للتعاون بين بلدينا بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا ومنغوليا."

من جهته، أكد الرئيس المنغولي خورولسوخ أوخنا على جودة العلاقات، قائلًا: "أعتقد أيضًا، عزيزي الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش، أن زيارتكم ستساهم بلا شك في تطوير علاقاتنا الطيبة. وستعطي زيارتكم دفعة إضافية لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، وخاصة في قطاعات مثل الوقود والطاقة، ولوجستيات النقل البري، وحماية البيئة، فضلاً عن قضايا الثقافة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات التعاون الإنساني

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوتين يتحدى ويزور منغوليا.. دولة أصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية بسبب مزاعم عن جرائم حرب في أوكرانيا

فوتشيتش ينفي وجود روابط وثيقة ببوتين ويؤكد أن صربيا على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

مودي يبحث مع بوتين تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وروسيا ويستعرض نتائج زيارته لأوكرانيا

فلاديمير بوتين منغوليا علاقات دولية الحرب في أوكرانيا