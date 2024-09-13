عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقون جسرا بتل أبيب ويتهمون نتنياهو وزوجته بممارسة الإرهاب النفسي

بقلم: يورونيوز

أقدمت عائلات وأصدقاء الرهائن المحتجزين في غزة على إغلاق أحد الجسور الرئيسية في تل أبيب يوم الجمعة، حيث قاموا بتقييد أنفسهم ببعضهم البعض وأطلقوا ألعاباً نارية ملونة أثناء مطالباتهم بالإفراج عن الرهائن المتبقين.

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اتهم يهودا كوهين، والد الرهينة نيمرود كوهين، الحكومة الإسرائيلية بأنها تبحث عن أعذار لتفادي التوصل إلى اتفاق مع الجهات المختصة قوال كوهين: "نرى حكومتنا تمارس الإرهاب النفسي علينا. سمعنا كيف كانت سارة زوجة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تهددنا بأن حماس ستهرب الرهائن، ستهرب ابني إلى مصر عبر نفق فيلادلفيا (الحدود بين قطاع غزة ومصر)، ثم إلى إيران. إنهم يبحثون عن كل ذريعة لعدم التوصل إلى اتفاق".

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ11 الماضية أسفرت عن مقتل أكثر من 41,000 فلسطيني.