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حرب غزة: قتلى وجرحى نتيجة غارات إسرائيلية مستمرة بالقطاع والسنوار يوجه رسالة إلى نصر الله

فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة يوم الأربعاء، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يسيرون بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة يوم الأربعاء، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 Copyright Francisco Seco/AP
Copyright Francisco Seco/AP
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ343، حيث واصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مخيم النصيرات وسط القطاع. لا يزال القصف يستهدف المباني والمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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في الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة بلدتي عنبتا وبلعا شرق مدينة طولكرم، حيث جابت الآليات العسكرية الأحياء وتمركزت في الجبل الجنوبي. وفي وقت سابق، اقتحم الجيش بلدتي عزون وحبلة بالقرب من مدينة قلقيلية دون تسجيل اعتقالات.

في سياق متصل، وجه يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة شكر إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، تقديراً لدعمه في مواجهة الجيش الإسرائيلي خلال معركة "طوفان الأقصى". الرسالة، التي أعلن عنها المكتب الإعلامي لحزب الله صباح الجمعة، تأتي بعد نحو شهر من تولي السنوار رئاسة الحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في 31 يوليو/تموز الماضي.

المصادر الإضافية • أب

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