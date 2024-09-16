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صفعه بكرسي على رأسه.. شاهد ماذا حدث مع أحد المرشحين لرئاسة بلدية ساو باولو

أحد المرشحين في سباق رئاسة بلدية ساو باولو يتعرض لهجوم من أحد منافسيه خلال مناظرة تلفزيونية بكرسي معدني لإشارته إلى مزاعم سوء سلوكه الجنسي.
أحد المرشحين في سباق رئاسة بلدية ساو باولو يتعرض لهجوم من أحد منافسيه خلال مناظرة تلفزيونية بكرسي معدني لإشارته إلى مزاعم سوء سلوكه الجنسي. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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نُقل أحد المرشحين في سباق رئاسة بلدية ساو باولو إلى المستشفى، يوم الاثنين، بعد أن هاجمه أحد منافسيه خلال مناظرة تلفزيونية بكرسي معدني لإشارته إلى مزاعم سوء سلوكه الجنسي.

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ووجه بابلو مارسال، وهو شخصية مؤثرة في مجال التنمية الشخصية، ادعاءات ضد خوسيه لويز داتينا، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق قائلاً: ”أنت لست رجلاً بما يكفي للقيام بذلك.“

ثم تقدم داتينا، الذي نفى هذه المزاعم، نحو منصة مارسال حاملاً الكرسي فوق رأسه وضرب به مارسال بينما كان الأخير يرفع ذراعيه.

قال فريق حملة مارسال إنه ما كان ينبغي أن تستمر المناظرة من دونه، وأعرب عن أمله في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد داتينا.

وحتى الآن، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد داتينا بشأن الاعتداء.

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