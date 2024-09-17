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كييف بوست: هجوم أوكراني على قاعدة روسية لإنتاج المسيّرات قرب حلب

جنود أوكرانيون من الكتيبة المدفعية المنفصلة 148 التابعة لقوات الهجوم الجوي يقومون بتحضير مدفع هاوتزر M777 قبل إطلاقه نحو المواقع الروسية على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكر
جنود أوكرانيون من الكتيبة المدفعية المنفصلة 148 التابعة لقوات الهجوم الجوي يقومون بتحضير مدفع هاوتزر M777 قبل إطلاقه نحو المواقع الروسية على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكر Copyright Evgeniy Maloletka/AP
Copyright Evgeniy Maloletka/AP
بقلم:  يورونيوز
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نشرت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية لقطات حصرية من مصدر استخباراتي خاص تظهر فيها قوات تابعة لجهاز الاستخبارات الأوكراني وهي "تهاجم قاعدة روسية في سوريا قرب حلب في 15 سبتمبر/أيلول" وفقًا للصحيفة، وقد زعمت أن "موسكو تنتج وتختبر في القاعدة مسيّرات هجومية".

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أظهرت المقاطع التي نشرتها "كييف بوست" القوات الخاصة من مجموعة "كيميكي" التابعة لجهاز الاستخبارات الأوكراني أثناء عملية في الأطراف الجنوبية الشرقية من حلب. وبحسب الصحيفة، قام ضابط استخباراتي بتصوير المقطع، الذي يظهر فيه انفجار المنشأة الروسية، يتبعه انفجار الذخيرة.

اللقطات الحصرية لصحيفة "كييف بوست" والتي ظهرت فيها قوات أوكرانية خاصة أثناء عملية في سوريا

ووفقًا لجهاز الاستخبارات الأوكراني، فإن "القاعدة التي استهدفتها القوات الخاصة كانت تُستخدم من قبل القوات الروسية لتصنيع المسيّرات بالإضافة إلى إنتاج أجهزة متفجرة مرتجلة مموهة".

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وأضافت "كييف بوست" أن الانفجار من المرجح أن يكون ناجمًا عن طلقة بندقية وليس قذيفة "أر بي جي"، لكنها "لم تتمكن من التأكد بشكل دقيق من الموقع أو توقيت الهجوم".

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