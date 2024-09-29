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"الموت لإسرائيل ولنتنياهو القاتل".. عشرات الإيرانيين يتظاهرون في طهران تنديدا باغتيال نصر الله

إيرانيون يخرجون في شوارع طهران حاملين صور الأمين العام لحزب الله مكتوب عليها "لبيك يا نصر الله"
إيرانيون يخرجون في شوارع طهران حاملين صور الأمين العام لحزب الله مكتوب عليها "لبيك يا نصر الله" حقوق النشر  Vahid Salemi/AP
حقوق النشر Vahid Salemi/AP
بقلم: يورونيوز
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أعلنت طهران أن الرجل الثاني في الحرس الثوري قد قتل أيضا في الغارة الإسرائيلية وهوعباس نيلفوروشان، 58 عاما تقول واشنطن إنه نائب قائد العمليات.

خرج عشرات الإيرانيين السبت في مظاهرة تندد باغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله الجمعة في غارة إسرائيلية غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ورفع المحتجون شعارات " الموت لإسرائيل والموت لنتنياهو القاتل".

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وكان حزب الله قد أكد السبت اغتيال أمينه العام وأحد مؤسسيه وقال في بيان إن نصر الله قد التحق برفاقه الشهداء" وتعهد بمواصلة الجهاد ضد العدو ونصرة لفلسطين". وبهذا الاغتيال تكون إسرائيل قد قتلت شخصية أقضت مضجعها طيلة ثلاثة عقود بعد أسابيع من الغارات المكثفة على لبنان.

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وقد أعلنت طهران أن الرجل الثاني في الحرس الثوري قد قتل أيضا في الغارة الإسرائيلية وهوعباس نيلفوروشان، 58 عاما تقول واشنطن إنه نائب قائد العمليات العسكرية.

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