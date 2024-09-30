Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار جون في المكسيك إلى 16 شخصاً على الأقل

رجل يحمل العلم المكسيكي يسير على طريق سريع أثناء مرور إعصار كارل بالقرب من كارديل، فيراكروز، المكسيك، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2010
رجل يحمل العلم المكسيكي يسير على طريق سريع أثناء مرور إعصار كارل بالقرب من كارديل، فيراكروز، المكسيك، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول 2010 حقوق النشر Alexandre Meneghini/AP
حقوق النشر Alexandre Meneghini/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار جون، الذي ضرب سواحل المحيط الهادئ في المكسيك مرتين، إلى 16 على الأقل، حسبما أفادت السلطات يوم الأحد.

اعلان

وأعلن الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر منصة "إكس" أن عدد القتلى في ولاية غيريرو وصل إلى 15، بينما أفاد مسؤول في إدارة الحماية المدنية في ولاية أواكساكا المجاورة بوفاة شخص آخر.

ذكرت وسائل الإعلام أن حصيلة ضحايا الإعصار جون قد تتجاوز 20 شخصاً، بعد أن ضرب السواحل المكسيكية كإعصار من الفئة الثالثة يوم الثلاثاء. استمر الإعصار في التحرك على طول الساحل لعدة أيام قبل أن يضرب اليابسة مرة أخرى كعاصفة استوائية.

Related

أسفرت العواصف عن غمر مدينة أكابولكو الشاطئية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين لا يزالون يتذكرون أضرار إعصار أوتيس، الذي كان من الفئة الخامسة وأسفر عن دمار واسع وعدد من الضحايا في أكتوبر من العام الماضي.

تسببت العواصف في دفن السيارات تحت رمال عميقة وانهيار جسر. وأكدت السلطات نشر نحو 18,000 من أفراد الجيش والإنقاذ لمواجهة تداعيات الإعصار.

تم إجلاء أكثر من 5,000 شخص من المناطق عالية الخطورة، ونُقل حوالي 3,800 منهم إلى ملاجئ. ومع بدء انخفاض مستوى المياه بحلول يوم الأحد، بدأت عمليات التنظيف في المدينة.

إعصار أوتيس يقترب من ساحل المحيط الهادئ المكسيكي بالقرب من أكابولكو، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023
إعصار أوتيس يقترب من ساحل المحيط الهادئ المكسيكي بالقرب من أكابولكو، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023AP

تجول العديد من سكان أكابولكو في الشوارع الموحلة بحثًا عن الطعام والوقود، أو انتظار المساعدات الطارئة. وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم أنها ستزور ولاية غيريرو مع وزرائها في اليوم التالي لتوليها المنصب، وذلك لتقييم الوضع وضمان توفير المساعدات اللازمة.

تتعرض المكسيك للإعصارات سنوياً على سواحلها الهادئة والأطلسية، عادة بين شهري مايو ونوفمبر. وفي يوليو، أجبر إعصار بيرل مئات السياح على الإخلاء وأسفر عن 18 حالة وفاة على الأقل في منطقة البحر الكاريبي وفنزويلا والولايات المتحدة.

في ذات الوقت، كان رجال الإنقاذ يكافحون يوم الأحد للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الإعصار المدمر هيلين، الذي أسفر عن وفاة العشرات. يشير العلماء إلى أن تغير المناخ قد يسهم في التعزيز السريع للإعصارات بسبب وجود طاقة أكبر في المحيطات الأكثر دفئاً.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الصين تستعد لإعصار ياجي: إجلاء 400 ألف وتعليق الأنشطة في هاينان

"الفراخ الملونة": كيف تحوّل الكارتيلات في المكسيك الأطفال إلى قتلة؟

أمام أعين متابعيها.. مقتل مؤثرة مكسيكية خلال بث مباشر على تيك توك