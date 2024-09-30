ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار جون في المكسيك إلى 16 شخصاً على الأقل

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وأعلن الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر منصة "إكس" أن عدد القتلى في ولاية غيريرو وصل إلى 15، بينما أفاد مسؤول في إدارة الحماية المدنية في ولاية أواكساكا المجاورة بوفاة شخص آخر.

ذكرت وسائل الإعلام أن حصيلة ضحايا الإعصار جون قد تتجاوز 20 شخصاً، بعد أن ضرب السواحل المكسيكية كإعصار من الفئة الثالثة يوم الثلاثاء. استمر الإعصار في التحرك على طول الساحل لعدة أيام قبل أن يضرب اليابسة مرة أخرى كعاصفة استوائية.

أسفرت العواصف عن غمر مدينة أكابولكو الشاطئية، مما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين لا يزالون يتذكرون أضرار إعصار أوتيس، الذي كان من الفئة الخامسة وأسفر عن دمار واسع وعدد من الضحايا في أكتوبر من العام الماضي.

تسببت العواصف في دفن السيارات تحت رمال عميقة وانهيار جسر. وأكدت السلطات نشر نحو 18,000 من أفراد الجيش والإنقاذ لمواجهة تداعيات الإعصار.

تم إجلاء أكثر من 5,000 شخص من المناطق عالية الخطورة، ونُقل حوالي 3,800 منهم إلى ملاجئ. ومع بدء انخفاض مستوى المياه بحلول يوم الأحد، بدأت عمليات التنظيف في المدينة.

إعصار أوتيس يقترب من ساحل المحيط الهادئ المكسيكي بالقرب من أكابولكو، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 AP

تجول العديد من سكان أكابولكو في الشوارع الموحلة بحثًا عن الطعام والوقود، أو انتظار المساعدات الطارئة. وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم أنها ستزور ولاية غيريرو مع وزرائها في اليوم التالي لتوليها المنصب، وذلك لتقييم الوضع وضمان توفير المساعدات اللازمة.

تتعرض المكسيك للإعصارات سنوياً على سواحلها الهادئة والأطلسية، عادة بين شهري مايو ونوفمبر. وفي يوليو، أجبر إعصار بيرل مئات السياح على الإخلاء وأسفر عن 18 حالة وفاة على الأقل في منطقة البحر الكاريبي وفنزويلا والولايات المتحدة.

في ذات الوقت، كان رجال الإنقاذ يكافحون يوم الأحد للوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد الإعصار المدمر هيلين، الذي أسفر عن وفاة العشرات. يشير العلماء إلى أن تغير المناخ قد يسهم في التعزيز السريع للإعصارات بسبب وجود طاقة أكبر في المحيطات الأكثر دفئاً.