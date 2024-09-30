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بوتين يؤكد عزم روسيا على تحقيق أهدافها في أوكرانيا ويصف ضم المناطق الأربع بـ"الحدث المصيري"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن بشأن الردع النووي في الكرملين في موسكو، روسيا، الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن بشأن الردع النووي في الكرملين في موسكو، روسيا، الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول 2024 حقوق النشر Alexander Kazakov/Sputnik
حقوق النشر Alexander Kazakov/Sputnik
بقلم: يورونيوز
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في خطاب مسجل بمناسبة الذكرى الثانية لضم أربع مناطق أوكرانية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا ستنجح في تحقيق جميع الأهداف المحددة في أوكرانيا. وأشاد بوتين بـ"يوم إعادة التوحيد" لمناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، التي ضمتها روسيا من جانب واحد في 30 سبتمبر 2022.

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ووصف هذا الحدث بأنه "مصيري" وضروري لحماية السكان الناطقين بالروسية في تلك المناطق، في مواجهة ما أطلق عليه "ديكتاتورية النازيين الجدد" و"القومية المتطرفة".

اتهم بوتين الغرب بتحويل أوكرانيا إلى "رأس جسر عسكري يستهدف روسيا"، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لحل النزاع بطرق سلمية.

وأضاف بوتين أن الأزمة لم تقتصر على منطقة دونباس فقط، بل تم تحديد شبه جزيرة القرم ومناطق روسية أخرى كأهداف للتدخل.

وأكد أن التطورات الأخيرة أكدت ضرورة وصلاحية "العملية العسكرية الخاصة"، معتبراً إياها ذات طبيعة تحريرية حقيقية.

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كما أعرب بوتين عن فخره بجنود بلاده الذين يقاتلون في أوكرانيا والمناطق الحدودية الروسية، مشيراً إلى التضحيات التي يقدمها هؤلاء الجنود في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم.

يُذكر أن مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون شهدت استفتاءات لم تعترف بها كييف والمجتمع الدولي، حيث صوّتت هذه المناطق لصالح الارتباط بروسيا، لكن موسكو تسيطر عليها بشكل جزئي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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