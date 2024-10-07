موسكو تحقق مع 14 صحفياً أجنبياً بعد تجاوزهم الحدود الروسية الأوكرانية في كورسك

بقلم: يورونيوز

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قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية يوم الاثنين إنها فتحت قضايا جنائية ضد 14 صحفيا أجنبيا منذ 17 آب/أغسطس بسبب عبورهم بشكل غير قانوني إلى الحدود بين أوكرانيا ومنطقة كورسك الروسية حسب تعبير الهيئة.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: إن آخر من جرى التحقيق معهم: صحفيون يعملون لصالح قناة فرانس 24 وقناة سي إتش ميديا ​​السويسرية.

جنود روس يقفون على طريق في منطقة كورسك، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا AP/Russian Defense Ministry Press Service

وكانت أوكرانيا قد شنّت، في أغسطس/آب، هجوما مفاجئا على منطقة كورسك، وسيطرت على أراض حول بلدة سودزا الحدودية في أول استيلاء مستمر تنفذه أوكرانيا على أراض روسية منذ اندلاع الحرب بين البلدين.

وزار بعض الصحفيين الأجانب المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا منذ أن قام فريق من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية الرسمية بأول رحلة من هذا النوع في منتصف أغسطس/آب الماضي.

ويعاقب القانون الروسي على عبور الحدود بشكل غير قانوني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.