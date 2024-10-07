متظاهرون ينصبون الخيام أمام منزل نائب يهودي في أوهايو تنديداً بالتمويل الأمريكي لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

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ادّعى لاندسمان أن المتظاهرين وصلوا في وقت مبكر من يوم الأحد، وبحلول المساء نصبوا الخيام والأسرّة في الطريق وأمضوا الليل في مضايقته وأفراد أسرته، مما اضطرهم إلى اللجوء عناصر الشرطة ليرافقوهم ويؤمنوا لهم الدخول والخروج بسلاسة.

وشاركت مجموعة ”ميدويست دايركت أكشن 4 بالي!“ مقطع فيديو للمظاهرة على إنستغرام، أظهر مشاركين ملثمين يرتدون ملابس سوداء يسيرون في الشارع أمام منزل لاندسمان، بينما كانوا يلوحون بلافتات كُتب عليها عدد القتلى في غزة.

وقالت المجموعة في منشورها: ”عشية مرور عام على بداية الإبادة الجماعية في فلسطين، تجمع النشطاء المحليون في سينسيناتي أمام منزل النائب غريغ لاندسمان للتنديد بتصويته لإخفاء عدد القتلى ومواصلة تمويل القتل الجماعي في غزة“.

وأضافت: ”إننا نعلن في وقفة احتجاجية مهيبة أننا لن نرتاح حتى تنتهي الإبادة الجماعية وتتحرر فلسطين“.