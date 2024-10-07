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متظاهرون ينصبون الخيام أمام منزل نائب يهودي في أوهايو تنديداً بالتمويل الأمريكي لإسرائيل

مخيم تضامني مع غزة نظمه طلاب كلية أوكسيدنتال من أجل العدالة في فلسطين في حرم كلية أوكسيدنتال في إيجل روك، كاليفورنيا، يوم الاثنين 29 أبريل 2024.
مخيم تضامني مع غزة نظمه طلاب كلية أوكسيدنتال من أجل العدالة في فلسطين في حرم كلية أوكسيدنتال في إيجل روك، كاليفورنيا، يوم الاثنين 29 أبريل 2024. Copyright Hans Gutknecht/AP
Copyright Hans Gutknecht/AP
بقلم: يورونيوز
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تجمع عدد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، عشية الذكرى السنوية للسابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أمام منزل النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو غريغ لاندسمان في سينسيناتي بولاية أوهايو، وهو عضو يهودي في الكونغرس.

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ادّعى لاندسمان أن المتظاهرين وصلوا في وقت مبكر من يوم الأحد، وبحلول المساء نصبوا الخيام والأسرّة في الطريق وأمضوا الليل في مضايقته وأفراد أسرته، مما اضطرهم إلى اللجوء عناصر الشرطة ليرافقوهم ويؤمنوا لهم الدخول والخروج بسلاسة.

وشاركت مجموعة ”ميدويست دايركت أكشن 4 بالي!“ مقطع فيديو للمظاهرة على إنستغرام، أظهر مشاركين ملثمين يرتدون ملابس سوداء يسيرون في الشارع أمام منزل لاندسمان، بينما كانوا يلوحون بلافتات كُتب عليها عدد القتلى في غزة.

وقالت المجموعة في منشورها: ”عشية مرور عام على بداية الإبادة الجماعية في فلسطين، تجمع النشطاء المحليون في سينسيناتي أمام منزل النائب غريغ لاندسمان للتنديد بتصويته لإخفاء عدد القتلى ومواصلة تمويل القتل الجماعي في غزة“.

وأضافت: ”إننا نعلن في وقفة احتجاجية مهيبة أننا لن نرتاح حتى تنتهي الإبادة الجماعية وتتحرر فلسطين“.

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