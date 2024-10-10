إسرائيل تنفذ غارتين على بيروت وترتكب مجازر في غزة.. وواشنطن تقترح عقوبات على طهران بدل الرد المباشر

بقلم: يورونيوز

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ومن الواضح أن الجيش الإسرائيلي قرر تغيير تكتيكاته في قطاع غزة بعد مرور عام على حرب شرسة لم تحقق فيها العمليات الجوية، البرية، والبحرية أهدافها المنشودة.

وتظهر التحركات الأخيرة، أن إسرائيل بدأت في تنفيذ ما يعرف بـ"خطة الجنرالات"، التي تهدف إلى إخلاء سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عازلة عسكرية.

خلال الساعات الماضية، فرض الجيش الإسرائيلي حصارا مشددا على شمال القطاع، وذلك في اليوم الـ370 من الحرب، حيث عزل المنطقة تماما ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وفي تطور آخر على الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس عن رصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، حيث تم اعتراض بعض الصواريخ بينما سقطت الأخرى في مناطق مختلفة.

وفيما ينتظر العالم رد تل أبيب على إيران بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية وألحق أضرارا كبيرة، أفادت شبكة "بلومبرغ" بأن واشنطن اقترحت على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية إضافية على طهران بدلا من استهداف منشآت اقتصادية إيرانية مباشرة.

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