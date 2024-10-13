مقتل وإصابة العشرات من جنود لواء غولاني باستهداف حزب الله قاعدة عسكرية جنوب حيفا بمسيرات انقضاضية

كما نسفت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 285 خلال الأيام الثمانية الماضية، بينما تمنع القوات فرق الإسعاف من انتشال 75 جثة لا تزال تحت الأنقاض.

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وفي لبنان، ذكرت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن مناطق عدة في الجليلين الأعلى والغربي مناطق عسكرية مغلقة في ظل تصاعد التوترات الحدودية. وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع وحدات إسرائيلية حاولت التسلل إلى قرية رامية الحدودية، وهذه مواجهة جديدة ضمن التوترات المتواصلة منذ اندلاع الحرب قبل عام.

وفي نفس السياق، أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة عن إصابة جندي ثالث من عناصرها خلال الاشتباكات، بعد تعرض مواقعها في جنوب لبنان لإطلاق نار.

آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان في يومها الـ373: