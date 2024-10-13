مقتل وإصابة العشرات من جنود لواء غولاني باستهداف حزب الله قاعدة عسكرية جنوب حيفا بمسيرات انقضاضية

في اليوم السابع من العام الثاني للحرب على غزة، كثّفت القوات الإسرائيلية من سيطرتها على شمال القطاع، حيث عزلت المنطقة عن مدينة غزة بمساندة الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية. واستمر الحصار على جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لليوم التاسع، تمهيداً لتهجير السكان وفق ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات".
كما نسفت القوات الإسرائيلية عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 285 خلال الأيام الثمانية الماضية، بينما تمنع القوات فرق الإسعاف من انتشال 75 جثة لا تزال تحت الأنقاض.
وفي لبنان، ذكرت صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن مناطق عدة في الجليلين الأعلى والغربي مناطق عسكرية مغلقة في ظل تصاعد التوترات الحدودية. وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع وحدات إسرائيلية حاولت التسلل إلى قرية رامية الحدودية، وهذه مواجهة جديدة ضمن التوترات المتواصلة منذ اندلاع الحرب قبل عام.
وفي نفس السياق، أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة عن إصابة جندي ثالث من عناصرها خلال الاشتباكات، بعد تعرض مواقعها في جنوب لبنان لإطلاق نار.
آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان في يومها الـ373:
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ماكرون يدعو الرئيس الإيراني إلى دعم ”وقف التصعيد“ في الشرق الأوسط
دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف ”الجرائم“ في لبنان وغزة، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية.
وناقش الطرفان سبل تأمين ”وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل“، كما جاء في بيان على الموقع الإلكتروني، مضيفًا أن بيزشكيان ”طلب من الرئيس الفرنسي العمل مع الدول الأوروبية الأخرى لإجبار النظام الصهيوني على وقف الإبادة الجماعية والجرائم في غزة ولبنان“.
تباحث الرئيس الإيراني #مسعود_بزشكيان، ونظيره الفرنسي إمانوئيل #ماكرون، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما عصر اليوم الأحد، تباحثا بشان الآليات الكفيلة بوقف المواجهات وإرساء وقف إطلاق النار بين #حزب_الله لبنان والكيان الصهيوني.https://t.co/dUrgeStJKN pic.twitter.com/1eRHCWVDcd— وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) October 13, 2024
مسؤول إسرائيلي ينفي تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات للحد من الهجمات في بيروت
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بشان التقارير التي تفيد بأن القيادة السياسية الإسرائيلية طلبت من الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي كبح أو وقف الهجمات في بيروت، حيث أكد أنها ”خاطئة تماماً“، وأضاف المصدر أن إسرائيل تحافظ على حرية العمل في جميع أنحاء لبنان اعتمادا على موقع الأهداف بحسب المصدر.
سلاح الجو الإسرائيلي يفتح تحقيقا حول ملابسات عملية بنيامينا
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدة طائرات مسيرة أُطلقت في الوقت نفسه باتجاه منطقة بينامينا جنوب حيفا، وقد فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا بالواقعة لاسيما وأن حديثا ورد عن عدم نفعيل صفارات الإنذار، ويباشر قائد سلاح الجو تومر بار بنفسه عملية التحقيق
هجمة إسرائيلية سياسية متواصلة ضد وكالة الغوث أونروا
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش لم ينفذ غارات جوية على بيروت تلبية لتعليمات من المستوى السياسي
ذكرت قناة كان الإخبارية وشبكة واي نت أنه بموجب تعليمات من المستوى السياسي، لم ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية ضد أهداف لحزب الله في بيروت في الأيام الثلاثة الماضية، وأضاف القناة الرسمية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحد من الضربات في العاصمة اللبنانية عندما تحدث الاثنان الأسبوع الماضي.
حزب الله يعلن استهدف معسكر تدريب للواء غولاني جنوب حيفا
أعلن حزب الله في بيان مساء الأحد تنفيذ عملية نوعية شملت إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، والذي أدى إلى إصابة العشرات من العسكريين، وأضاف بيان الحزب إن المقاومة ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه.
سنتكوم: أرسلنا بطارية صواريخ ثاد مع طاقهما من الجنود الأمريكيين إلى إسرائيل لحمايتها
نشرت القيادة المركيزة الأمريكية في الشرق الأوسط بيانا قالت فيه إنه بتوجيهات من الرئيس بايدن وبتخويل من الوزير أوستن فقد تم إرسال بطارية دفاع جوي من طراز ”ثاد“ (THAAD) وطاقم مرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان ومرة أخرى في 1 أكتوبر/تشرين الأول.
At the direction of the President, Secretary Austin authorized the deployment of a Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) battery and associated crew of U.S. military personnel to Israel to help bolster Israel's air defenses following Iran's unprecedented attacks against… pic.twitter.com/P2FJVaOqIt— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 13, 2024
إصابة عشرات الإسرائيليين بينهم 12 عل الأقل بشكل بالغ وخطير جراء سقوط مسيرات من حزب الله جنوب حيفا
ذكرا ةوسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 40 إسرائيليا أصيبوا بجروح بينهم 12 بالغة وخطيرة جراء غارة بطائرة بدون طيار أطلقها حزب الله في منطقة بنيامينا جنوب مدنية حيفا شمال إسرائيل،وبحسب المدير التنفيذي لنجمة داود الحمراء إيلي بن، فإن حالة خمسة من المصابين على الأقل حرجة. وأصيب العشرات بجراح متفاوتة بين الشديدة والمتوسطة والطفيفة، وتم نقل بعض المصابين بطائرات مروحية إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بتل أبيب ومستشفى رمبام في حيفا، كما تم نقل آخرين إلى مستشفى هيليل يافي في الخضيرة ومستشفى عيمك في العفولة.
وأطلق حزب الله طائرتين مسيرتين على الأقل، واعترض الدفاع الجوي إحداهما بعد سماع صفارات الإنذار الساعة 18:50 في الجليل الغربي، بما في ذلك عكا ونهاريا، لكن طائرة أخرى بدون طيار توغلت في عمق إسرائيل، ووقع الانفجار في منطقة بنيامينا - دون أن يدق ناقوس الخطر هناك. وقال أحد الحاضرين: "كان هناك طفرة جنونية، دون أي إنذار".
حزب الله يبث كلمة للأمين العام حسن نصر الله قبل اغتياله
حزب الله يبث كلمة للأمين العام للحزب حسن نصر الله قبل اغتياله في غارة إسرائيلية عنيفة يوم 27 أيلول استهدفت المقر المركزي للحزب، وقال حساب الحب على تلغرام إن الكلمة وجهت إلى المقاتلين في الميدان خلال إحدى المناورات العسكرية.
ويقول نصر الله في التسجيل: "نتطلع جميعا إليكم.. والى سواعدكم الفتية القوية" لأننا "نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الارض المقدسة والمباركة وعن هذاالشعب الشريف".
واشنطن تقرر إرسال بطارية دفاع جوي "ثاد" إلى إسرائيل
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إن الولايات المتحدة سترسل بطارية دفاع جوي من طراز ”ثاد“ وقوات لتشغيلها إلى إسرائيل، في الوقت الذي حذرت فيه إيران واشنطن من أن ضرورة إبقاء القوات العسكرية الأمريكية خارج إسرائيل.
صورة لبطارية ثاد أمريكية الصنع من موقع إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس"
وقال الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان إن وزير الدفاع لويد أوستن أذن بنشر بطارية ثاد بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
وقال رايدر إن نظام الدفاع الجوي سيساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل في أبريل وأكتوبر.
At the direction of the President, @SecDef authorized the deployment of a Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) battery and associated crew of U.S. military personnel to Israel to help bolster Israel's air defenses. Full statement:https://t.co/iP8QhG7pTZ— Maj. Gen. Patrick Ryder (@PentagonPresSec) October 13, 2024
غالانت: إسرائيل لن تسمح بعودة وجود حزب الله في جنوب لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، إن إسرائيل ”لن تسمح بعودة“ وجود حزب الله في جنوب لبنان، وأضاف غالانت خلال زيارة قام بها إلى شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، ”هذا هو الشيء الأساسي من أجل الحفاظ على سلامة سكان الشمال“.
وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت يراقب بالمنظار في مكان ما على الحدود مع لبنان @GLZRadio
وول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لإرسال نظام مضاد للصواريخ مع قوات أمريكية لشتغيله
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال نظام متطور مضاد للصواريخ "ثاد" إلى إسرائيل مع قوات أمريكية لتشغيله، في خطوة لتعزيز دفاعات حليفتها الكبرى في الشرق الأوسط أمام أي هجمات إيرانية قد تلحق الضربة الإنتقامية الإسرائيلية ضد طهران كما تسميها تل أبيب.
وقد هدد وزير الخارجية الإيرانية واشنكن من إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لشتغيل هذه المنظومة.
Breaking: The U.S. plans to send an antimissile system to Israel along with American troops to operate it, moving to bolster Israel's defenses against Iran https://t.co/m26OMqPyTa https://t.co/m26OMqPyTa— The Wall Street Journal (@WSJ) October 13, 2024
طهران: لا ترسلوا جنودكم إلى إسرائيل لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية
حذّرت إيران يوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية من أن تبقي قواتها العسكرية خارج إسرائيل، وأشار عراقجي إلى احتمال أن ترسل الولايات المتحدة إحدى منظوماتها للدفاع الجوي "ثاد" إلى إسرائيل. وأي نقل لإحدى المنظومات إلى إسرائيل سينطوي على نشر جنود لتشغيل النظام المعقد.
كما حذر العراق إسرائيل من استخدام مجالها الجوي إذا ما هاجمت طهران. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تستعد لرد عسكري على هجوم إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عندما أطلقت نحو 180 صاروخًا
نادي الأسير الفلسطيني: وفاة أسير داخل سجون إسرائيل
أعلنت هيئة الشؤون المدنية ونادي الأسير الفلسطيني عن وفاة الأسير محمد منير موسى، 37 عاماً، من مدينة بيت لحم، في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، يوم أمس. واعتقل موسى في 20 أبريل 2023، حيث تواجد في سجن رامون قبل نقله إلى المستشفى. وذكرت الهيئة أن "موسى لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة قبل اعتقاله، ولا تتوفر معلومات عن ظروف وفاته.
ميقاتي يدين مطالبة نتنياهو لغوتيريش سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان
رفض رئيس الوزراء اللبناني دعوة نظيره الإسرائيلي نتنياهو للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى سحب قوات حفظ السلام الدولية من الجانب اللبناني من الحدود، حيث اشتدت الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
وقال نجيب ميقاتي إن لبنان ”يدين موقف نتنياهو والاعتداء الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل“. وأضاف ”التحذير الذي وجهه نتنياهو إلى غوتيريش مطالباً بسحب قوات اليونيفيل يمثل فصلاً جديداً في نهج العدو المتمثل في عدم الالتزام بالأعراف“ الدولية، بحسب ميقاتي.
إصابة 25 جنديا إسرائيليا بين خطيرة ومتوسطة بنيران صواريخ حزب الله
قال موقع والا الإسرائيلي إنه تم نقل 25 جنديا مصاباً جراء القتال في جنوب لبنان إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، أربعة منهم في حالة متوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، وتم نقل أربعة جرحى بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى رمبام في حيفا وأربعة آخرين إلى مستشفى شيبا في تل أبيب.
جاء ذلك بعد أن قال حزب الله صباح اليوم الأحد أنه أصاب قوة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من منطقة زرعيت بالصواريخ، بما في ذلك صاروخ بركان، ورصد إصابة مباشرة بإطلاق صاروخ في وقت مبكر من الصباح على المطلة وانفجر منطقة مفتوحة، نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت خمس رشقات صاروخية من أصل عشرات الصواريخ على المدينة، وتم اعتراض معظمها، كما أصابت شظاياها عدداً من المنازل داخل الأراضي اللبنانية.
عراقجي: لا خطوط حمراء لدى إيران عندما يتعلق الامر بالدفاع عن شعبها ومصالحها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران ليس لديها ”خطوط حمراء“ عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن شعبها ومصالحها، في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لضربة إسرائيلية بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الأخير.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن إسرائيل قد حصرت أهدافها في ردها على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير في البنية التحتية العسكرية والطاقة، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي أمس.
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يذكروا أسماءهم إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو ستنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن كيفية وتوقيت التحرك.
وكانت إسرائيل قد قالت إن الهجوم الذي شنته إيران بنحو 200 صاروخ باليستي على البلاد قبل نحو أسبوعين ”ستكون له عواقب“.
The US has been delivering record amount of arms to Israel. It is now also putting lives of its troops at risk by deploying them to operate US missile systems in Israel.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 13, 2024
While we have made tremendous efforts in recent days to contain an all-out war in our region, I say it… pic.twitter.com/wX16CnhT1A
نتنياهو لغوتيريش: يجب سحب قوات اليونفيل من جنوب لبنان
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش سحب جنود قوات اليونفيل من جنوب لبنان، وأضاف نتنياعو في فيديو أن طلب إسرائيل بسحب جنود قوات حفظ السلام قوبل بالرفض مرات عدة، وأكد نتنياهو في رسالته أن حزب الله يتخذ قوات اليونفيل كرهائن وأن وهو ما يعرضهم ويعرض جنودنا للخطر على حد زعم نتنياهو.
יש לי מסר ברור למזכ״ל האו״ם >> pic.twitter.com/rzRwHnXOTh— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 13, 2024
غارة إسرائيلية تقتل عائلة كاملة من 8 أفراد بينهم 6 أطفال وسط غزة
قال مسؤولون طبيون فلسطينيون يوم الأحد إن غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عائلة كاملة مكونة من ثمانية أفراد، وأصابت الغارة في غزة في وقت متأخر من يوم السبت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين ما أسفر عن مقتل الوالدين وأطفالهما الستة الذين تراوحت أعمارهم بين 8 و23 عاماً، وفقاً لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح القريب، حيث تم نقل الجثث، وقالت إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، بينهم امرأتان وطفل في حالة حرجة.
المكتب الإعلامي الحكومي: إسرائيل تشن حرب استئصال شمال قطاع غزة
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي حول آخر التطورات في شمال غزة
الجيش الإسرائيلي يشن حرب استئصال وإبادة جماعية شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال عشرات الشهداء من الشوارع ويسعى للقضاء على المنظومة الصحية والمستشفيات بشكل كامل بعد تسعة أيام من العملية العسكرية في شمال غزة وجباليا حيث أدت إلى مقتل أكثر من 300 فلسطيني.
الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويرتكب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء، وكذلك يعمل جيش الاحتلال على استهدف كل القطاعات الحيوية بمحافظة شمال غزة ويسعى إلى تحويل المحافظة إلى منطقة خراب وقتل وإبادة.
ما تتعرض له محافظة شمال قطاع غزة وخصوصاً جباليا البلد والمخيم؛ يعد جريمة استئصال واضحة المعالم، ففي الوقت الذي قام فيه بإخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة؛ فإنه يمنع للمرة السابعة على التوالي وصول الوقود إلى تلك المستشفيات التي يعيش فيها عشرات الجرحى والمرضى وخاصة في غرف العناية المركزة.
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة بنيران صاروخ مضاد للدبابات في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في جنوب لبنان
وقال بيان الجيش إن جندي احتياط من الكتيبة 9220 التابعة للواء السادس أصيب بجروح خطيرة في جنوب لبنان اليوم، وفي حادث منفصل، أصيب أيضاً ضابط ملحق بالكتيبة 9220 بجروح خطيرة من نيران صواريخ مضادة للدبابات أطلقها حزب الله.
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 42,227 قتيلا فلسطينيا
التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة لليوم الـ373 على قطاع غزة.
الجيش الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 قتيلا و 128 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية الى 42,227 قتيلا فلسطينيا و 98,464 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.
الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الصناعية في كريات بياليك بخليج حيفا
القناة 12 الإسرائيلية: هدف نشر منظومة ثاد هو الاستعداد للرد الإيراني المتوقع إذا هاجمت إسرائيل إيران
القناة 12 الإسرائيلية: واشنطن ستنشر قريبا نظام الدفاع الجوي ثاد في إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية
مدير مشفى العودة بغزة: حياة العديد من الجرحى مرهونة بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية التي يمنعها الجيش الإسرائيلي
أكد مدير مشفى العودة، الدكتور محمد صالحة، في تصريحات صحفية أن الضغط على المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، وخاصة في مخيم جباليا المحاصر بالكامل لليوم الثامن على التوالي، "كبير جدًا".
وأشار الدكتور صالحة إلى أن المشفى تستقبل عشرات الإصابات يوميًا، مما أدى إلى إجهاد الطواقم الطبية بسبب كثرة العمليات الجراحية المعقدة.
وأضاف أن حياة العديد من الجرحى تعتمد بشكل كبير على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية الضرورية، التي يمنع الجيش الإسرائيلي دخولها.
الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلي حزب الله بلبنان
قال الجيش الإسرائيلي إن قوات اللواء الثامن تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلين من حزب الله وتقضي على عدد منهم.
يأتي ذلك بُعيد إعلان حزب الله أن مقاتليه فجروا عبوتين ناسفتين بقوة إسرائيلية واشتبكوا معها خلال محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدور في بلدة راميا الحدودية جنوبي لبنان.
#عاجل تواصل قوات اللواء 8 التي تعمل تحت قيادة الفرقة 91 العمل في جنوب لبنان حيث تخوض اشتباكات وجهًا لوجه وتقضي على مخربين من حزب الله وتدمر بنى تحتية إرهاببة نشرها الحزب الارهابي على طول الحدود.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 13, 2024
🔸القوات كشفت وصادرت وسائل قتالية ومن بينها عشرات القذائف الصاروخية وبنادق… pic.twitter.com/84HVLBik3x