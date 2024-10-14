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هلع في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في حوالي 200 موقع وبلدة ومدينة والسلطات تدعو للبقاء في الملاجئ

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قصف يطال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
قصف يطال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2023
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2023
بقلم: يورونيوز
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اضطر مليونان على الأقل للبقاء في الملاجئ، بينما توقفت حركة الملاحة في مطار بن غوريون، وكذا القطارات ووسائل النقل البري، بينما يتحدث الجيش الإسرائيلي عن صواريخ باليستية أطلقت من لبنان في اتجاه تل آبيب، والجيش الإسرائيلي يقصف منصة إطلاق تلك الصواريخ.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تدخل فيه الحرب على قطاع غزة يومها الـ374، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصار خانق على جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لليوم التاسع على التوالي، في إطار تنفيذ ما يعرف بـ"خطة الجنرالات"، التي تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين.

وفي تطور آخر، استيقظت إسرائيل صباح اليوم الاثنين على وقع حادث مؤلم بعد ليلة دامية، حيث استهدف حزب الله بطائرة مسيّرة قاعدة لواء غولاني في بنيامينا، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. وأعرب رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، خلال زيارته لقاعدة جولاني، عن حزنه قائلاً: "نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق كان صعبًا ونتائجه مؤلمة".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن 52 جنديًا من لواء جولاني لا يزالون في المستشفى، 8 منهم في حالة حرجة، بعد انفجار الطائرة المسيّرة التابعة لحزب الله في قاعدتهم.

وفي بيان صادر عن حزب الله، أكد الحزب أنه "حذر مرارًا من أن استمرار إسرائيل في الاعتداء على لبنان سيجعل حيفا وغيرها من المدن الإسرائيلية عرضة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها". وأشار البيان إلى أن "طائرات الحزب المسيّرة من نوع "الهدهد" عادت بمعلومات عن أهداف عسكرية حساسة ومرافق "حيوية"، وخاصة في مدينة حيفا، مذكّراً "إسرائيل بأن المقاومة الإسلامية تراقب وتترصد من مواقع غير متوقعة".

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