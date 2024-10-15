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وزيرة خارجية ألمانيا: يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث في جلسة بالبرلمان الألماني خصصت للذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تتحدث في جلسة بالبرلمان الألماني خصصت للذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر Copyright Ebrahin Noroozi/ AP
Copyright Ebrahin Noroozi/ AP
بقلم: يورونيوز
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من وجهة نظر وزيرة خارجية ألمانيا، فإن لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك "إرهابيون يسيئون استخدامها".

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خاطبت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، برلمان بلادها بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وقالت بيربوك إن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم".

وأضافت: "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".

وتابعت قائلة: لقد "أوضحت في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي هذا إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".

واعتبرت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين" بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.

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وفي الوقت نفسه، قالت الوزيرة الألمانية إنها تبذل جهودا يومية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وتابعت: "هناك أمر واضح، وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتمتع بالسلام الدائم إذا لم يكن ذلك متاحا لجيرانها الفلسطينيين".

وتعد ألمانيا من أكبر حلفاء إسرائيل في أوروبا، بينما تعتبر إيرلندا من أقرب الدول للشعب الفلسطيني.

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