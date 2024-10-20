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إعادة 12 مهاجراً من ألبانيا إلى إيطاليا بعد صدور حكم قضائي يُبطل احتجازهم

أول 12 مهاجرًا أرسلتهم إيطاليا إلى مركز معالجة طلبات اللجوء ينزلون في ميناء باري بجنوب إيطاليا، بعد أن تمت إعادتهم بموجب حكم قضائي.
أول 12 مهاجرًا أرسلتهم إيطاليا إلى مركز معالجة طلبات اللجوء ينزلون في ميناء باري بجنوب إيطاليا، بعد أن تمت إعادتهم بموجب حكم قضائي. Copyright Valeria Ferrario/ AP
Copyright Valeria Ferrario/ AP
بقلم: يورونيوز
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عادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، يوم السبت، إلى إيطاليا وعلى متنها أول 12 مهاجرًا من مراكز معالجة طلبات اللجوء التي افتتحت حديثًا في ألبانيا.

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ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة في روما احتجاز المهاجرين، نظراً إلى أن بلدانهم الأصلية، بنغلاديش ومصر، ليست آمنة بما يكفي لإعادتهم إليها.

ويمثل حكم المحكمة حجر عثرة أمام اتفاق مدته خمس سنوات بين إيطاليا وألبانيا لاستضافة تيرانا 3000 مهاجر شهرياً بعد اعتراضهم في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الإيطالي.

وانتقدت ميلوني قرار القضاة، قائلةً إن "اعتبار دول مثل بنغلاديش ومصر غير آمنة يعني أن البرنامج سيصبح غير قابل للتطبيق". في حين أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أن الحكومة ستستأنف الحكم.

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