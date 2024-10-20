إعادة 12 مهاجراً من ألبانيا إلى إيطاليا بعد صدور حكم قضائي يُبطل احتجازهم

بقلم: يورونيوز

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ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة في روما احتجاز المهاجرين، نظراً إلى أن بلدانهم الأصلية، بنغلاديش ومصر، ليست آمنة بما يكفي لإعادتهم إليها.

ويمثل حكم المحكمة حجر عثرة أمام اتفاق مدته خمس سنوات بين إيطاليا وألبانيا لاستضافة تيرانا 3000 مهاجر شهرياً بعد اعتراضهم في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الإيطالي.

وانتقدت ميلوني قرار القضاة، قائلةً إن "اعتبار دول مثل بنغلاديش ومصر غير آمنة يعني أن البرنامج سيصبح غير قابل للتطبيق". في حين أكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي أن الحكومة ستستأنف الحكم.