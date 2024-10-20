نتنياهو في اتصال مع ترامب: إسرائيل تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية

بقلم: يورونيوز

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واتجهت انتقادات ترامب نحو الرئيس الحالي جو بايدن، حيث اتهمه بعدم تقديم الدعم الكافي لنتنياهو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وفي تصريحات له من ولاية ميشيغان يوم الجمعة، قال ترامب: "نتنياهو يقوم بعمل جيد، لكن بايدن يحاول إيقافه، وكان عليه أن يفعل عكس ذلك". وأعرب عن رضاه عن قرارات نتنياهو الأخيرة، رغم أنه لم يوضح بدقة ما يقصده بتلك القرارات.

وبحسب تقرير لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأمريكية، أنفقت واشنطن رقما قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس قبل أكثر من عام.

يُذكر أن نتنياهو أكد على أن الذين حاولوا "اغتياله وزوجته قد ارتكبوا "خطأ فادحًا"، وذلك بعد استهداف منزله في قيسارية بطائرة مسيرة أُطلقت من لبنان يوم السبت.