روسيا تتصدى لهجمات مكثفة.. إسقاط 110 طائرات مسيّرة أوكرانية في مناطق مختلفة من بينها العاصمة موسكو

بقلم: يورونيوز

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وفي بيان نشرته على حسابها عبر تليجرام، أفادت الوزارة بأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 43 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك الجنوبية، حيث تشن القوات الأوكرانية عملية برية منذ أغسطس.

وأشارت الوزارة إلى إسقاط 27 مسيّرة في أجواء منطقة ليبيتسك، و18 في أوريول، وطائرة واحدة فوق موسكو.

كما تم اعتراض 21 طائرة مسيّرة أخرى في أجواء ثلاث مناطق: نيجني نوفغورود، بيلغورود، وبريانسك. وعلى الرغم من أن روسيا تعلن بانتظام عن اعتراض مسيّرات أوكرانية، فإن العدد المُعلن عنه يوم الأحد كان أعلى من المعتاد.

في المقابل، شنّت روسيا غارات جوية واسعة على أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة العاصمة كييف ومنطقة لفيف الغربية، ما أسفر عن إصابة 17 شخصاً على الأقل، بينهم عامل إنقاذ في مدينة كريفي ريه في شرق أوكرانيا.

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف عبر تليجرام أن حوالي 10 طائرات مسيّرة دُمّرت قرب العاصمة، ولم تسجل إصابات أو أضرار جسيمة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب جوي مرتين خلال الليل في كييف، واستمرت التحذيرات قرابة ثلاث ساعات.