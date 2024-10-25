قراصنة إيرانيون ينشرون رسائل مسروقة من حملة ترامب وسط مخاوف أمريكية مع اقتراب الانتخابات

بقلم: يورونيوز

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وذكر التقرير أن القراصنة الإيرانيين بدأوا بتسويق المواد المسروقة عبر التواصل مع أحد العاملين في السياسة الديمقراطية الذي قام بنشر الوثائق على موقع "American Muckrakers" وشاركها مع صحفيين مستقلين.

تكشف هذه الوثائق عن اتصالات بين حملة ترامب ومستشارين خارجيين وحلفاء، وتتعلق بمسائل متنوعة تخص الانتخابات المقبلة في عام 2024.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود إيران المتواصلة للتدخل في العملية الانتخابية الأمريكية، رغم لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل ضد القراصنة. تشير اللائحة إلى أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "Mint Sandstorm" أو "APT42" تمكنت من اختراق حسابات عدد من موظفي حملة ترامب بين مايو ويونيو وسرقة كلمات مرورهم.

مدير في إحدى الشركات التابعة لفاير آي يتحدث إلى الصحفيين عن تقنيات القرصنة الإيرانية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة Kamran Jebreili/AP

من جانبها، أكدت حملة ترامب أن القرصنة الإيرانية تهدف إلى التأثير في الانتخابات وزعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل التسريب، مشددةً على أهمية حماية سرية المعلومات الخاصة بالحملة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق، 27 سبتمبر 2024، عن توجيه اتهامات جنائية ضد ثلاثة قراصنة إيرانيين يُعتقد أنهم يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني.

المدعي العام ميريك غارلاند، ورونالد ديفيس مدير دائرة المارشال أثناء توجيه اتهامات جنائية ضد عملاء إيرانيين يشتبه في اختراقهم لحملة دونالد ترامب الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024 AP

تُظهر الصور التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القراصنة المتهمين: سيد علي أغميري، ياسر بلاغي، ومسعود جليلي، حيث يُعتقد أن هؤلاء الأفراد استخدموا تقنيات متقدمة للاختراق واستغلوا نقاط ضعف في أنظمة حماية حملة ترامب.

إذا تمت إدانتهم، قد يواجه هؤلاء المتهمون عقوبات قانونية تتراوح بين السجن والغرامات، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لمكافحة التدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية الأمريكية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي تنشر عن القراصنة الإيرانيين المتهمين: سيد علي أغميري، ياسر بلاغي، ومسعود جليلي، المتورطين في اختراق حملة الرئيس السابق دونالد ترامب AP

تُعتبر مجموعة "American Muckrakers" معروفة بتسليط الضوء على معلومات غير مواتية لشخصيات جمهورية بارزة، وأشار مؤسسها إلى أن الهدف هو فضح جهود حملة ترامب وتعريف الجمهور بالحقائق. ومع ذلك، لم تتناول وسائل الإعلام الكبرى مثل "بوليتكو" و"واشنطن بوست" هذه القصة حتى الآن، مما يعكس الحذر المتزايد في تغطية مثل هذه الأحداث.

تظل الأنشطة الإيرانية في هذا الصدد تحت مراقبة دقيقة من الجهات الأمنية، وسط تزايد المخاوف من تأثيرها على نتائج الانتخابات المقبلة.