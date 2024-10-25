Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

عودة أربعة رواد فضاء إلى الأرض بعد تأخير بسبب خلل في كبسولة بوينغ وإعصار ميلتون

طاقم المركبة الفضائية ”دراغون“ التابعة لشركة سبيس إكس بعد وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، يوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024.
طاقم المركبة الفضائية ”دراغون“ التابعة لشركة سبيس إكس بعد وصولها إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، يوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024. حقوق النشر John Raoux/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر John Raoux/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض فجر الجمعة بعد مهمة استغرقت قرابة ثمانية أشهر في محطة الفضاء الدولية، حيث هبطت كبسولة سبيس إكس SpaceX التي تقلهم بواسطة المظلات في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا.

اعلان

وكان من المقرر عودة طاقم الرواد، المكون من ثلاثة أمريكيين وروسي واحد، قبل شهرين، إلا أن عودتهم تأخرت بسبب مشكلات فنية في كبسولة ستارلاينر Starliner الجديدة التابعة لشركة بوينغ، والتي عادت فارغة في أيلول / سبتمبر لدواعٍ أمنية، كما تسبب إعصار ميلتون أيضا في التأخير، تبعه أسبوعان من الرياح القوية والأمواج العاتية.

وكانت سبيس إكس قد أطلقت الرواد الأربعة، وهم ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس من ناسا، والروسي ألكسندر غريبنكين، في آذار / مارس الماضي.

 وقد أشاد بارات، الوحيد من بين أفراد البعثة الذي يمتلك خبرة سابقة في الفضاء، بِفِرَق الدعم الأرضية التي اضطرت "لإعادة التخطيط والتجهيز وتعديل كل شيء معنا... ومساعدتنا في تجاوز كل تلك العقبات."

وحل محل الطاقم العائد كل من طياري اختبار ستارلاينر بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذين تحولت مهمتهما من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى رائدي فضاء أطلقتهما سبيس إكس قبل أربعة أسابيع، وسيبقى هؤلاء الأربعة في المحطة حتى شباط/ فبراير المقبل.

وبذلك عادت محطة الفضاء الدولية إلى عدد طاقمها المعتاد المتكون من سبعة أفراد وهم أربعة أمريكيين وثلاثة روس.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رواد الفضاء يصلون بنجاح إلى المحطة الدولية عبر كبسولة سيبس إكس

شاهد: روسيا تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان

ترامب يدعو روسيا لوقف الهجمات ويزعم أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن القرم