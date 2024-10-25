عودة أربعة رواد فضاء إلى الأرض بعد تأخير بسبب خلل في كبسولة بوينغ وإعصار ميلتون

بقلم: يورونيوز

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وكان من المقرر عودة طاقم الرواد، المكون من ثلاثة أمريكيين وروسي واحد، قبل شهرين، إلا أن عودتهم تأخرت بسبب مشكلات فنية في كبسولة ستارلاينر Starliner الجديدة التابعة لشركة بوينغ، والتي عادت فارغة في أيلول / سبتمبر لدواعٍ أمنية، كما تسبب إعصار ميلتون أيضا في التأخير، تبعه أسبوعان من الرياح القوية والأمواج العاتية.

وكانت سبيس إكس قد أطلقت الرواد الأربعة، وهم ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إيبس من ناسا، والروسي ألكسندر غريبنكين، في آذار / مارس الماضي.

وقد أشاد بارات، الوحيد من بين أفراد البعثة الذي يمتلك خبرة سابقة في الفضاء، بِفِرَق الدعم الأرضية التي اضطرت "لإعادة التخطيط والتجهيز وتعديل كل شيء معنا... ومساعدتنا في تجاوز كل تلك العقبات."

وحل محل الطاقم العائد كل من طياري اختبار ستارلاينر بوتش ويلمور وسوني ويليامز، اللذين تحولت مهمتهما من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر، بالإضافة إلى رائدي فضاء أطلقتهما سبيس إكس قبل أربعة أسابيع، وسيبقى هؤلاء الأربعة في المحطة حتى شباط/ فبراير المقبل.

وبذلك عادت محطة الفضاء الدولية إلى عدد طاقمها المعتاد المتكون من سبعة أفراد وهم أربعة أمريكيين وثلاثة روس.