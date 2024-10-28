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بيونغيانغ تتهم جارتها بإرسال مناشير تحريضية للمرة الثالثة خلال شهر وتتوعد برد "ساحق" إذا تكرر الأمر

طائرات بدون طيار تابعة للجيش الكوري الجنوبي تحلق خلال التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ميدان سيونغجين للتدريب على إطلاق النار في بوتشيون
طائرات بدون طيار تابعة للجيش الكوري الجنوبي تحلق خلال التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في ميدان سيونغجين للتدريب على إطلاق النار في بوتشيون Copyright Ahn Young-joon/ AP
Copyright Ahn Young-joon/ AP
بقلم:  يورونيوز
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اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، جارتها بإرسال طائرات من دون طيار إلى أراضيها لأغراض "سياسية" تهدف إلى التحريض، حسب زعمها، ووصفت الأمر بأنه انتهاك لسيادة البلاد. وأشارت وزارة الدفاع في بيونغيانغ إلى أن التحقيقات كشفت أن سيول أرسلت ثلاث مرات هذا الشهر مسيرات لتوزيع منشورات مناهضة للشمال.

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ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورًا تظهر فيها مسيرة كورية جنوبية محطمة، ونقلت تحذيرات المتحدث باسم كوريا الشمالية من أن البلاد سترد "بهجوم ساحق" إذا تكررت مثل هذه الحوادث.

وقالت بيونغيانغ إنها كشفت، من خلال تحليل برنامج التحكم في الطائرات المسيرة، أن سيول خططت لاختراق مجالها الجوي 230 مرة منذ يونيو/حزيران 2023، وتضمنت إحدى الخطط توزيع "منشورات تحريضية".

وريا الشمالية تدّعي أن مسيرة كورية جنوبية أقلعت من الجزيرة الحدودية الغربية في أكتوبر/تشرين الأول للتوغل في بيونغيانغ
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وأضافت بيونغيانغ أن أحد السجلات أظهر أن إحدى مسيرات سيول غادرت جزيرة باينغنيونغدو الحدودية الجنوبية في وقت متأخر من الليل وأطلقت منشورات فوق مباني وزارتي الخارجية والدفاع في بيونغيانغ بعد ساعات قليلة.

في المقابل، لم تنفي أو تأكد سيول على هذه المزاعم، لكن وزارة دفاعها قالت إن الاتهامات "لا تستحق الرد أو التعليق".

يذكر أن التوتر العسكري لا يزال يتصاعد بين الدولتين منذ أن بدأ الشمال في إطلاق بالونات تحمل نفايات إلى الجنوب في أواخر مايو/أيار، مما دفع الجنوب إلى استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت.

كما دعمت سيول المزاعم الأوكرانية والأمريكية بالقول إن كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا للمساعدة في صد التوغل الأوكراني.

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