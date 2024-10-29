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روسيا تصعّد هجماتها في أوكرانيا.. مقتل 4 وإصابة آخرين في كييف وخاركيف

رجال الإطفاء يتفقدون مبنى تضرر بعد أن ضربته قنابل روسية موجهة وسط خاركيف بأوكرانيا
رجال الإطفاء يتفقدون مبنى تضرر بعد أن ضربته قنابل روسية موجهة وسط خاركيف بأوكرانيا حقوق النشر Efrem Lukatsky/AP
حقوق النشر Efrem Lukatsky/AP
بقلم: يورونيوز
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تواصل أوكرانيا وروسيا تبادل الضربات في الحرب الدائرة بينهما منذ عام 2022، حيث أسفرت ضربة روسية على أوكرانيا عن سقوط قتلى وجرحى. وفي الوقت نفسه، تسعى أوكرانيا لإجراء محادثات مع دول أوروبية لتعزيز قدراتها على التوغل داخل الأراضي الروسية.

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قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة عشر آخرون يوم الثلاثاء في هجوم جوي ليلي شنته روسيا على أكبر مدينتين في أوكرانيا وهما العاصمة كييف ومدينة خاركيف. وقالت السلطات الأوكرانية إن طائرات بدون طيار وصواريخ وقنابل روسية سقطت على أراضيها.

قال حاكم الإقليم أوليه سينيوبوف إن هجومًا جويًا روسيًا ضرب خاركيف شمال شرق أوكرانيا، عند الساعة الثالثة صباحًا تقريبا، وأصاب منزلًا وقتل أربعة أشخاص. وأضاف أن نحو 20 منزلا تضرر خلال الهجوم.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف إن روسيا أسقطت قبل عدة ساعات قنبلة موجهة على مبنى "ديرزبروم" التاريخي وسط مدينة خاركيف، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.

وأضاف أن روسيا ركزت الهجمات على خاركيف في الأيام الأخيرة. ودعا الناس إلى عدم تجاهل صافرات الإنذار.

ويذكر أن المبنى الذي يعرف كذلك باسم قصر الصناعة، مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو كمثال للهندسة المعمارية الحديثة.

وقالت السلطات في كييف، إن حطام الطائرات الروسية المسيرة التي تم اعتراضها سقط على منطقتين بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

جندي أوكراني يستعد لإطلاق مدفع هاوتزر باتجاه المواقع الروسية على خط المواجهة بالقرب من فوفشانسك بمنطقة خاركوف في أوكرانيا
جندي أوكراني يستعد لإطلاق مدفع هاوتزر باتجاه المواقع الروسية على خط المواجهة بالقرب من فوفشانسك بمنطقة خاركوف في أوكرانياEfrem Lukatsky/AP

في المقابل، استخدمت أوكرانيا طائرات بدون طيار بعيدة المدى لتعطيل آلة الحرب الروسية وإحراج الكرملين من خلال ضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وقال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وهو الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن أكاديمية للقوات الخاصة في إقليم الشيشان الروسي تعرضت لضربات بطائرات بدون طيار، ما تسبب في حريق تم إخماده سريعا.

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هذا وزعمت الدول الغربية، أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي عشرة آلاف جندي لمساعدة روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ب

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