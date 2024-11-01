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فالنسيا تحت الماء.. صور الأقمار الصناعية تُظهر حجم الكارثة الطبيعية

منطقة متضررة من الفيضانات في تشيفا، إسبانيا، الجمعة 1 نوفمبر 2024.
منطقة متضررة من الفيضانات في تشيفا، إسبانيا، الجمعة 1 نوفمبر 2024. Copyright Manu Fernandez/ AP
Copyright Manu Fernandez/ AP
بقلم:  يورونيوز
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تركت الفيضانات العارمة التي اجتاحت مدينة فالنسيا الإسبانية، هذا الأسبوع، طرقها السريعة وشوارعها مغطاة بالطين. وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية آثار الفيضانات في جميع أنحاء الأجزاء الجنوبية والغربية من المدينة.

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وأظهرت الصور الحقول التي غمرتها الفيضانات والطرق السريعة المتضررة في المناطق السكنية. كما شوهدت مئات السيارات والمركبات في المناطق التي غمرتها الفيضانات في المدينة وضواحيها.

وقد تأثرت طرق المواصلات في جميع أنحاء المنطقة بشكل كبير بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ولا تزال العديد من الجسور والطرق السريعة مسدودة أو غير صالحة للسير.

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ويربط العلماء حدوث الفيضانات بالتغير المناخي، الذي يقف أيضًا وراء ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتزايد في إسبانيا وارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط.

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