بعد مقتل 4 من مواطنيها.. تايلاند تطالب إسرائيل بوقف منح تصاريح دخول المناطق العسكرية المغلقة

بقلم: يورونيوز

طالبت وزارة الخارجية التايلاندية الجمعة، إسرائيل بالتوقف عن إعطاء تصاريح للمزارعين التايلانديين لدخول المناطق العسكرية المغلقة حفاظًا على حياتهم.

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وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكورنديج بالانكورا أن المسؤول عن العمال الذين قُتلوا أو أُصيبوا جراء قصف حزب الله على المطلة كان قد تلقى تصريحًا من الجيش الإسرائيلي لدخول المنطقة لبضع ساعات.

وكان حزب الله قد قصف منطقة زراعية شمال إسرائيل قبل يوم، مما أسفر عن مقتل خمسة، بينهم أربعة عمال أجانب.

من جهته، عبّر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، في منشور له على "إكس" يوم الجمعة، عن حزنه الشديد بسبب الحادثة وأضاف أن مواطنًا تايلنديًا آخر أصيب بجروح ويتلقى العلاج في أحد مستشفيات حيفا.

تغريدة وزير الخارجية التايلندي التي يعبر فيها عن أسفه جراء مقتل 4 عمال تايلنديين في المطلة

ودعا سانجيامبونجسا جميع الأطراف إلى "وقف هذه الحرب التي تؤثر على حياة المدنيين".

يُذكر أن حوالي 30,000 مواطن تايلاندي يعيشون حاليًا في إسرائيل، حيث إن الرواتب هناك أعلى مقارنة ببلادهم.

وقد سبق أن أسرت حماس عددًا من التايلنديين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليعود ويطلق سراح 23 تايلنديًا خلال الهدنة المؤقتة التي استمرّت لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.