قصف بلا هوداة ومقتل 50 طفلا في جباليا ونتنياهو الحل بإعادة حزب الله شمال الليطاني باتفاق أو من دونه

بقلم: يورونيوز

اعلان

تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ394 دون بصيص أمل لحل سياسي يوقف المجازر في شمال القطاع ةالتجمويع الممنهج، الجيش الإسرئيلي يدمر بيوت النازحين قسرا حتى لا يجدوا أثرا يستدلون به ولا يعودون إلى الشمال للاستيلاء عليه وتقطيع أوصال القطاع.

وعلى الجبهة الشمالية تسللت طائرة مسيرة من لبنان إلى داخل إسرائيل وطاردتها مقاتلة إسرائيلية وأسقطتها فيما أطلق حزب الله رشقات صاروخية على مدن ومناطق في الجليل الأعلي بينها صفد وعكا وحيفا، كما استهدف قاعدة عسكرية جنوب تل أبيب وقاعدتي زبولون ورمات دافيد والكريوت في محيط حيفا.

آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان في اليوم الـ394