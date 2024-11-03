براغ تستعيد عبق الماضي بسباق دراجات تقليدي في منطقة لتنا

بقلم: يورونيوز

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وقد ارتدى المتسابقون أزياءً قديمة وركبوا دراجات عتيقة ذات ارتفاع شاهق، للمشاركة في النسخة الثلاثين من "سباق براغ مايل"، مما أضفى على الأجواء لمسة من الأصالة والتاريخ.

وجذب الحدث جمهورًا متنوعًا شمل عائلات وعشاق الدراجات الذين استمتعوا بمزيج من المرح والحنين إلى الزمن القديم.

وفي ختام الفعالية، جرى سباق "حلزون لتنا" الذي يتميز بالفوز لأبطأ متسابق يقطع المسار، وهو تحدٍ إضافي أثار حماس الحضور وخلق تجربة مميزة لمحبي الطابع الكلاسيكي.