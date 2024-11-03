براغ تستعيد عبق الماضي بسباق دراجات تقليدي في منطقة لتنا

بقلم: يورونيوز
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شهدت براغ يوم السبت حدثًا استثنائيًا استعاد فيه المشاركون أجواء الماضي، عبر سباق دراجات تاريخية أقيم على مسافة ميل واحد في منطقة لتنا الشهيرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول
وقد ارتدى المتسابقون أزياءً قديمة وركبوا دراجات عتيقة ذات ارتفاع شاهق، للمشاركة في النسخة الثلاثين من "سباق براغ مايل"، مما أضفى على الأجواء لمسة من الأصالة والتاريخ.
وجذب الحدث جمهورًا متنوعًا شمل عائلات وعشاق الدراجات الذين استمتعوا بمزيج من المرح والحنين إلى الزمن القديم.
وفي ختام الفعالية، جرى سباق "حلزون لتنا" الذي يتميز بالفوز لأبطأ متسابق يقطع المسار، وهو تحدٍ إضافي أثار حماس الحضور وخلق تجربة مميزة لمحبي الطابع الكلاسيكي.
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