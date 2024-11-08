نتنياهو: ما حدث في أمستردام خطير ومعاد للسامية

بقلم: يورونيوز

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وأوضح نتنياهو أنه طالب السلطات الهولندية بمحاسبة ما وصفهم بـ" المشاغبين" وتأمين حماية أكبر للجالية اليهودية.

في السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي في إسرائيل دعا الإسرائيليين إلى الامتناع عن حضور مباريات فريق مكابي تل أبيب المقبلة في إيطاليا، في ظل المخاوف الأمنية.

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الفرنسي رفضه لطلب تغيير موقع مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل، المقررة في باريس ضمن دوري الأمم الأوروبية في 14 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن بعض الجهات طالبت بنقل المباراة إلى مكان آخر، إلا أنه رفض ذلك، مشدداً على أن "فرنسا لن تتراجع"، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المطالب تعني الخضوع لضغوط "العنف ومعاداة السامية".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى التواصل مع جميع المفقودين الإسرائيليين في أحداث أمستردام، وذلك بعد اشتباكات وقعت الليلة الماضية على خلفية مباراة كرة قدم بين فريقي "مكابي تل أبيب" و"أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي، واسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين على الأقل.

وتلت المباراة أعمال شغب واستفزازات، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر قيام إسرائيليين بتمزيق العلم الفلسطيني، ما أدى إلى حالة فوضى عنيفة، تعرض على إثرها مواطنو الدولة العبرية للضرب، وفروّا إلى الفنادق.