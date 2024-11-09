روسيا تواصل تقدمها العسكري في أوكرانيا وتسيطر على ست مناطق جديدة

بقلم: يورونيوز

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في تقريرها الأسبوعي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نفذ 38 هجومًا باستخدام أسلحة موجهة وطائرات مسيّرة ضد أهداف متعددة في أوكرانيا، شملت منشآت صناعية عسكرية، مرافق للطاقة، ومطارات عسكرية، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة العسكرية.

أشار التقرير أيضًا إلى أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على ست مناطق جديدة في جبهات القتال. كما أفادت بأن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز (MiG-29) إلى جانب 290 طائرة مسيّرة.

من ناحية أخرى، أفادت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بحدوث 114 معركة يوم الجمعة على خطوط المواجهة. الوضع في جبهة بوكروفسك وكوراخوف في شرق أوكرانيا ظل متوترًا بشكل خاص.

كما استمرت القوات الروسية في قصف المناطق الشمالية الشرقية مثل سومي وتشيرنيهيف. في اتجاه بوكروفسك، شن الجيش الروسي 24 هجومًا، نجحت القوات الأوكرانية في صد 19 منها.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية. لكنه أضاف أنه لا توجد تفاصيل واضحة بعد عن أي خطة مفصلة للسلام.

أكد بيسكوف أن بوتين أكد في مرات عديدة استعداده للحوار مع الأطراف ذات الصلة القادرة على المساهمة في إنهاء النزاع، لكنه شدد على أن هذا لا يعني أن روسيا ستتراجع عن مطالبها أو أهداف العمليات العسكرية.

وفي نفس السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن الدعوات لوقف إطلاق النار ستكون "خطيرة" و"غير مسؤولة" إذا لم تُقدّم ضمانات أمنية لأوكرانيا. خلال قمة مجتمع السياسة الأوروبية في بودابست، أضاف زيلينسكي أن تقديم تنازلات لروسيا "غير مقبول"، مؤكّدًا أن أوكرانيا لن تتراجع في مواجهة الضغوط الروسية.