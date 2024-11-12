Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

لكل جواد كبوة.. ولكل "لصّ" عثرة توقعه في يد الشرطة.. فما القصة؟

اللص وهو عالق في السياج في ملبورن قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه
اللص وهو عالق في السياج في ملبورن قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه حقوق النشر يوروفيجن
حقوق النشر يوروفيجن
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

كان المشتبه به قد أثار فوضى في الضواحي الجنوبية الشرقية للمدينة بعد سرقته لسيارتين، مما أدى إلى مطاردة مع الشرطة انتهت به راجلاً، قبل أن تخذله قدماه في محاولة يائسة للهرب عبر سياج محطة القطارات.

اعلان

بشكل غير متوقع، انتهت مغامرة شاب في التاسعة عشرة من عمره في ضواحي ملبورن الأسترالية، عندما علقت قدمه في سياج محطة قطارات ويستال أثناء محاولته الفرار من الشرطة فجر الأحد.

وكان المشتبه به قد أثار فوضى في الضواحي الجنوبية الشرقية للمدينة بعد سرقته لسيارتين، مما أدى إلى مطاردة مع الشرطة انتهت به راجلا، قبل أن تخذله قدماه في محاولة يائسة للهرب عبر سياج محطة القطارات.

Related

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة فيكتوريا، يواجه الشاب قائمة من التهم الخطيرة تشمل تعريض حياة الآخرين للخطر، والقيادة المتهورة، والفرار من الشرطة، والقيادة بدون رخصة، وسرقة سيارتين، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.

وتحولت مغامرة السارق الشاب من محاولة هروب جريئة إلى موقف محرج، ليصبح مثالاً على أن العدالة قد تأتي بطرق غير متوقعة وأنه لكل "لص" عثرة توقعه في يد الشرطة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"الاختفاء الغامض لأصابع البسكويت".. ماذا حصل للشوكولاتة البريطانية الشهيرة في الأسواق الفرنسية؟

مطاردة فريدة في كولورادو الأمريكية: شرطي يستعين بدراجة طفل للإيقاع بمجرم خطير

تضاعف حجم حرائق كاليفورنيا ثلاث مرات «بسبب رجل بسيارة محترقة»