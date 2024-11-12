لكل جواد كبوة.. ولكل "لصّ" عثرة توقعه في يد الشرطة.. فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

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بشكل غير متوقع، انتهت مغامرة شاب في التاسعة عشرة من عمره في ضواحي ملبورن الأسترالية، عندما علقت قدمه في سياج محطة قطارات ويستال أثناء محاولته الفرار من الشرطة فجر الأحد.

وكان المشتبه به قد أثار فوضى في الضواحي الجنوبية الشرقية للمدينة بعد سرقته لسيارتين، مما أدى إلى مطاردة مع الشرطة انتهت به راجلا، قبل أن تخذله قدماه في محاولة يائسة للهرب عبر سياج محطة القطارات.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة فيكتوريا، يواجه الشاب قائمة من التهم الخطيرة تشمل تعريض حياة الآخرين للخطر، والقيادة المتهورة، والفرار من الشرطة، والقيادة بدون رخصة، وسرقة سيارتين، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.

وتحولت مغامرة السارق الشاب من محاولة هروب جريئة إلى موقف محرج، ليصبح مثالاً على أن العدالة قد تأتي بطرق غير متوقعة وأنه لكل "لص" عثرة توقعه في يد الشرطة.