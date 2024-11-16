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إيران تستعرض قدراتها العسكرية.. صواريخ قادرة على استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية

عرض الحرس الثوري الإيراني السبت مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وطائرات مسيرة يوم السبت Nov 16, 2024
عرض الحرس الثوري الإيراني السبت مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وطائرات مسيرة يوم السبت Nov 16, 2024 حقوق النشر أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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عرض الحرس الثوري الإيراني السبت مجموعة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في خطوة تأتي وسط التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

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 بعض الصواريخ التي عرضت قادرة على الوصول إلى أهداف في إسرائيل وكذلك إلى استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس قدرات إيران الدفاعية والهجومية المتقدمة.

كما شمل المعرض عرض طائرات بدون طيار محلية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة رادار متطورة، وهو ما يعزز من قوة إيران العسكرية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

تعتبر إيران حليفا رئيسيا لحركة حماس وحزب الله، وتلعب دورا محوريا في دعم أنشطتهما العسكرية في المنطقة.

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