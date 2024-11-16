إيران تستعرض قدراتها العسكرية.. صواريخ قادرة على استهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية

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بعض الصواريخ التي عرضت قادرة على الوصول إلى أهداف في إسرائيل وكذلك إلى استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس قدرات إيران الدفاعية والهجومية المتقدمة.

كما شمل المعرض عرض طائرات بدون طيار محلية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة رادار متطورة، وهو ما يعزز من قوة إيران العسكرية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

تعتبر إيران حليفا رئيسيا لحركة حماس وحزب الله، وتلعب دورا محوريا في دعم أنشطتهما العسكرية في المنطقة.