بأغنية "إلى أمي".. جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للناشئين

بقلم: يورونيوز
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تمكن أندريا بوتزكارادزه من الفوز بلقب مسابقة يوروفيجن للناشئين في دورتها الثانية والعشرين، ممثلا عن بلده جورجيا، بعد أن حصد 239 نقطة في النهائي الكبير الذي أُقيم في مدريد بإسبانيا.
انتقل إلى اختصارات الوصول
وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تفوز فيها جورجيا اللقب في تاريخ المسابقة، مما يجعلها الدولة الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة.
على الرغم من هذا الفوز، لا يلتزم البلد الفائز باستضافة الحدث في العام التالي، ما يعني أن جمهور الموسيقى قد لا يتوجه إلى جورجيا في 2025.
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