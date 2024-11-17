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بأغنية "إلى أمي".. جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للناشئين

جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للأطفال بأغنية "إلى أمي"
جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للأطفال بأغنية "إلى أمي" حقوق النشر EBU VIDEO
حقوق النشر EBU VIDEO
بقلم: يورونيوز
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تمكن أندريا بوتزكارادزه من الفوز بلقب مسابقة يوروفيجن للناشئين في دورتها الثانية والعشرين، ممثلا عن بلده جورجيا، بعد أن حصد 239 نقطة في النهائي الكبير الذي أُقيم في مدريد بإسبانيا.

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وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تفوز فيها جورجيا اللقب في تاريخ المسابقة، مما يجعلها الدولة الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة.

على الرغم من هذا الفوز، لا يلتزم البلد الفائز باستضافة الحدث في العام التالي، ما يعني أن جمهور الموسيقى قد لا يتوجه إلى جورجيا في 2025.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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