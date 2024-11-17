بأغنية "إلى أمي".. جورجيا تحقق فوزها الرابع في مسابقة يوروفيجن للناشئين

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وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تفوز فيها جورجيا اللقب في تاريخ المسابقة، مما يجعلها الدولة الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة.

على الرغم من هذا الفوز، لا يلتزم البلد الفائز باستضافة الحدث في العام التالي، ما يعني أن جمهور الموسيقى قد لا يتوجه إلى جورجيا في 2025.