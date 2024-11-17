غارة إسرائيلية تستهدف محمد عفيف مسؤول الإعلام في غارة على بيروت.. فمن هو؟

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الضربة استهدفت مبنى يقع فيه مكاتب لحزب البعث، حيث كان عفيف متواجداً في وقت الهجوم.

ووفقًا للمصادر، فإن الضربة أسفرت عن انهيار جزء من المبنى، حيث سقطت الطوابق العليا على الطابق الأول. فريق الدفاع المدني اللبناني هرع إلى المكان لانتشال الضحايا، في الوقت الذي كانت فيه أصوات سيارات الإسعاف تُسمع من على بعد. وقد أظهرت قناة "الجديد" اللبنانية مشاهد من الموقع تظهر الدمار الهائل في المبنى.

فيما أكد علي حجازي، رئيس حزب البعث في لبنان، في تصريحات للقناة المذكورة، أن عفيف كان داخل المبنى عند وقوع الهجوم. وأضاف حجازي أن القصف أسفر عن مقتل عفيف.

نبذة عن محمد عفيف

محمد عفيف، المعروف بلقب "الحاج محمد"، هو نجل العلامة الراحل الشيخ عفيف النابلسي ويكنّى بإسمه، ويعتبر من أبرز الوجوه الإعلامية لحزب الله، حيث كان يتولى نقل رسائله وتوضيح مواقفه إلى الرأي العام اللبناني والعربي والدولي.

كما شغل منصب المسؤول عن إدارة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "المنار"، وشارك في تغطية حرب تموز 2006. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان عفيف مستشارًا إعلاميًا للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. وكان يتولى الرد على الانتقادات الموجهة للحزب، بالإضافة إلى الدفاع عن سياساته وقراراته في المؤتمرات الصحفية.

محمد عفيف، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في حزب الله AP video

وكان يظهر بانتظام في مناسبات علنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث عقد العديد من المؤتمرات الصحفية لنقل موقف الحزب في مختلف القضايا. في آخر ظهور له قبل أيام، أكد عفيف في مؤتمر صحفي أن "مخزون الحزب من السلاح كافٍ لحرب طويلة"، مشيرًا إلى وجود مفاوضات سياسية لوقف الحرب مع إسرائيل. كما دافع عن علاقات حزب الله مع إيران وتبنى حادثة استهداف مسيرة لبنانية لمنزل نتنياهو.

في الأثناء، تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، حيث شملت الضربات الجوية جنوب البلاد وشرقه، بالإضافة إلى توغلات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.