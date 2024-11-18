Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

انطلاق قمة العشرين.. الفقر والحروب وعودة ترامب تهيمن على أعمالها

قادة مجموعة العشرين وممثلوها يشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة في مدين ريو دي جانيرو البرازيلية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
قادة مجموعة العشرين وممثلوها يشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة في مدين ريو دي جانيرو البرازيلية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. حقوق النشر Eraldo Peres/ AP
حقوق النشر Eraldo Peres/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قمة العشرين الحالية ليست مثل سابقاتها في السنوات الأخيرة، فثمة ترقب لتغيير كبير في السياسة الدولية يتمثل في عودة دونالد ترامب الوشيكة في الولايات المتحدة، وسط توقعات بإحداثه انقلابات كبيرة في توجهات واشنطن على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وعسكري.

اعلان

انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الاثنين، ورغم أن الدولة المضيفة (البرازيل) تولي اهتماما لموضوع الفقر في العالم، إلا أن الأزمات الدولية من غزة إلى أوكرانيا فرضت نفسها، فضلاً عن العودة المرتقبة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أسابيع قليلة.

وقال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في الجلسة الافتتاحية إن الجوع والفقر انتشرا في العالم نتيجة للقرارات السياسية.

وأعلن عن تحالف لمكافحة الجوع تشمل 81 دولة و26 منظمة دولية و9 مؤسسات مالية.

وقال الرئيس لولا لنظرائه: "إن الأمر متروك لنا نحن الجالسين هنا حول هذه الطاولة لمواجهة المهمة الحتمية المتمثلة في إنهاء هذه الوصمة التي تلطخ الإنسانية بالعار. وسيكون هذا هو إرثنا الأكبر".

ومن ناحيته، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، انضمام بلاده إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر الذي دعت إليه البرازيل.

وكشف عن 8 إجراءات لدعم التنمية العالمية، وقال إن بلاده ستعمل "على توسيع الانفتاح الأحادي الجانب على البلدان الأقل نموا، وستبني بشكل مشترك حزاما وطريقا بجودة عالية".

وتستمر أعمال القمة على مدار يومين هما 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر، في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية، بمشاركة الدول الأعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وتركز القمة على الإدماج الاجتماعي وإصلاح الحوكمة العالمية والتحولات في مجال الطاقة والمناخ. كما تتصدر التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة قائمة جدول الأعمال هذا العام، بما في ذلك الحرب الدائرة في أوكرانيا وغزة.

ومن المقرر عقد أكثر من 100 اجتماع لمجموعات العمل التي تشكل مجموعة العشرين، سواء وجهاً لوجه أو افتراضياً، على المستوى الفني والوزاري، في المدن المضيفة في المناطق الخمس في البرازيل، وليس في ريو دي جانيرو وحدها، بحسب الموقع الإلكتروني للقمة.

ترامب الحاضر الغائب

ولا يشارك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القمة الحالية، فهو لن يستلم منصبه قبل 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويمثل الولايات المتحدة في القمة، الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، لكنه يبدو ضعيفاً وسط بقية القادة، إذ لم يعد أمامه في البيت الأبيض سوى أسابيع قليلة.

ولا يعول القادة المشاركون في القمة على توقيع اتفاقات مع بايدن، بسبب قدوم ترامب الذي توعد بإحداث تغييرات كثيرة في السياسة الأمريكية، كالانسحاب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، علماً بأن تغير المناخ هو أحد أبرز الملفات المطروحة على القمة.

وتمثل دول مجموعة العشرين 85 % من اقتصاد العالم، وهي أكبر المساهمين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تساعد في توجيه تمويل المناخ.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" إن عودة ترامب الذي يرفع شعار "أمريكا أولاً" ربما يعيق الروح الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن القضايا الخلافية.

اعلان

مشاركة عربية

ويشارك في هذه القمة قادة وممثلون عرب، ومنهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي هو الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي.

كما يشارك ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ووزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان.

وتأسست مجموعة قادة العشرين استجابة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت إثر انهيار بنك ليمان براذرز، وعقدت أول قمة للمجموعة في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

اعلان

وتعقد القمة حالياً بشكل سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وتقول أستاذة العلاقات الدولية في جامعة ساو باولو: "إن الدبلوماسية البرازيلية سعت بقوة في هذه المهمة (أي: مكافحة الفقر)، لكن توقع إعلان قوي وتوافقي في هذا العام 2024، مع صراعين دوليين خطيرين (غزة وأوكرانيا)، هو مبالغة كبيرة".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تقرير: ربع سكان إسرائيل يعيشون الفقر ويعانون من انعدام الأمن الغذائي

يناهض سياسات البيئة ويروّج للوقود الأحفوري والغاز الصخري.. إليكم وزير الطاقة في إدارة ترامب المقبلة

سلفستر ستالون يصف ترامب بـ "جورج واشنطن الثاني" ويشيد بإنجازاته