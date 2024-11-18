وسط ظروف إنسانية مأساوية.. فلسطينيون يطالبون الأونروا بتوفير المزيد من المساعدات

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جاءت هذه الاحتجاجات بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، يهدفان إلى الحد من عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا في منطقة خان يونس للمطالبة بزيادة كميات المساعدات الغذائية المقدمة، مثل الدقيق، مشيرين إلى ما يعتبرونه نهجا إسرائيليا متعمدا باعتماد التجويع وسيلةً للضغط على الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في غزة جراء الحرب الدامية المستمرة منذ أكثر من عام.