روسيا تطلق أول صاروخ باليستي عابر للقارات على أوكرانيا منذ بداية الحرب.. وبوتين يحذر الغرب

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حذر الرئيس الروسي بوتين من أن بلاده من الممكن أن تستخدم سلاحها ضد الدول التي سمحت لكييف باستخدام صواريخها لضرب روسيا. وقال في خطاب تلفزيوني، إن الضربة الروسية على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا الخميس، جاءت ردا على الضربات الأوكرانية على روسيا هذا الأسبوع، التي استخدمت فيها صواريخ أمريكية وبريطانية بعيدة المدى.

وأعلن بوتين أن روسيا ستصدر تحذيرات مسبقة إذا شنت المزيد من الضربات بمثل هذا الصاروخ ضد أوكرانيا للسماح للمدنيين بالإخلاء. وحذر من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية.

وقال بوتين إن الهجوم على دنيبرو أصاب مصنعًا للصواريخ بصاروخ جديد يسمى "أوريشنيك"، وهي كلمة روسية تعني "بندقية". وقال مسؤولون محليون إن شخصين أصيبا في الهجوم، وتضررت منشأة صناعية ومركز لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

صورة قدمتها خدمات الطوارئ الأوكرانية تظهر فيها عمليات إخماد حريق في منزل محترق تضرر بسبب غارة روسية على دنيبرو في أوكرانيا 21 تشرين الثاني نوفمبر 2024 Ukrainian Emergency Service/AP

وقال بوتين: "نعتقد أنه يحق لنا أن نستخدم أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية، للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا". وأضاف: "وفي حالة تصعيد الإجراءات العدوانية، سنرد بحزم بطريقة معاكسة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل ساعات من خطاب بوتن: "اليوم، أظهر جارنا المجنون مرة أخرى ماهيته الحقيقية، ومدى خوفه".

وقبل ذلك كانت القوات الجوية الأوكرانية قالت في بيان نشرته على تيليجرام يوم الخميس، إن الصاروخ أُطلق من منطقة أستراخان الروسية، إلا أن نوع الصاروخ الذي تم استخدامه لم يُحدد بشكل دقيق.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن قامت أوكرانيا بإطلاق صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى، التي تم تزويدها من قبل المملكة المتحدة، على أهداف داخل الأراضي الروسية للمرة الأولى.

ما هو الصاروخ الباليستي العابر للقارات؟

تعتبر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من أكثر أنواع الصواريخ قدرة على السفر لمسافات طويلة، حيث يمكنها أن تطلق من مسافة تزيد عن 5500 كيلومتر (3418 ميلاً)، مما يتيح لها ضرب أهداف في أي مكان تقريبًا على سطح الأرض. وتستطيع هذه الصواريخ حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية، وهي تعمل بواسطة صواريخ موجهة في البداية قبل أن تتبع مسارًا غير موجه نحو الهدف.

على عكس الصواريخ الموجهة مثل صواريخ كروز، التي تستخدم محركات نفاثة لتحريكها عبر الأجواء، فإن الصواريخ الباليستية تتبع مسارًا يشمل مرحلة واحدة تكون محكومة بصاروخ دفع، تليها مرحلة انزلاق غير موجه نحو الهدف.

قاذفات الصواريخ الباليستية الروسية المتحركة في الساحة الروسية تتدحرج على طول الساحة الحمراء خلال بروفة العرض العسكري ليوم النصر في موسكو، روسيا، يوم الأحد 7 مايو 2017 Ivan Sekretarev/AP

إطلاق صواريخ أخرى ضد روسيا

في وقت لاحق من الهجوم، أفادت القوات الأوكرانية بأنها تمكنت من تدمير ستة صواريخ كروز من طراز "Kh-101" أثناء الهجوم. كما جاء هذا الهجوم بعد أيام من موافقة الولايات المتحدة على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى من طراز"ستورم شادو"، التي استخدمتها أوكرانيا سابقًا هذا الأسبوع لاستهداف القواعد العسكرية الروسية.

في الوقت الذي لم تعلق فيه موسكو رسميًا على الهجوم باستخدام صواريخ "ستورم شادو"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كأداة في حرب ضد روسيا، في إشارة إلى الدعم المستمر من حلفاء أوكرانيا.

وفي هذا السياق، اعتبرت بعض الدول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك أن التصعيد في استخدام الأسلحة الغربية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، داعية إلى تجنب أي خطوات تزيد من سباق التسلح.

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من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا الألغام المضادة للأفراد، وهو ما يساعد في إبطاء تقدم القوات الروسية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ داخل الأراضي الروسية، وهو قرار قد يزيد من تعقيد التوترات مع موسكو.