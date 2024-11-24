مفاوضات "كوب 29" للمناخ في باكو تتواصل وسط احتجاجات لزيادة تمويل مكافحة تغير المناخ

اعلان

دعا الناشطون إلى تخصيص تريليونات من الدولارات لمواجهة التغير المناخي، مشددين على ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وقالت حنين شاهين، من شبكة العمل المناخي، خلال احتجاجها: "نحن هنا ولن نغادر قبل التوصل إلى اتفاق يعكس حجم التحديات التي نواجهها."

في سياق المفاوضات، قُدمت مسودة اتفاقية يوم الجمعة تقترح تقديم 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو ما يمثل ضعف الهدف المحدد سابقًا، لكن العديد من الخبراء اعتبروا أن هذا المبلغ لا يكفي لمواجهة الاحتياجات الفعلية للدول النامية، حيث يحتاج الأمر إلى أكثر من تريليون دولار سنويًا.

وكان من المقرر أن تنتهي قمة "كوب 29" يوم الجمعة، ولكن المفاوضات لا تزال مستمرة وسط محاولات لإيجاد توافق بين الأطراف المعنية، في حين بدأ العمل على تفكيك الموقع الذي استضاف القمة.