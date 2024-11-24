Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مفاوضات "كوب 29" للمناخ في باكو تتواصل وسط احتجاجات لزيادة تمويل مكافحة تغير المناخ

نشطاء يتظاهرون في صمت احتجاجًا على مسودة اتفاق مقترح للحد من تغير المناخ في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب29" ، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
نشطاء يتظاهرون في صمت احتجاجًا على مسودة اتفاق مقترح للحد من تغير المناخ في قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب29" ، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

تواصلت المفاوضات في قمة "كوب 29" للمناخ في باكو، أذربيجان، يوم السبت بعد تجاوز الوقت المحدد للاجتماعات، حيث سعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق حول التمويل المخصص للدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ، فيما نظم نشطاء احتجاجات مطالبين بزيادة المخصصات المالية لمكافحة التغير المناخي.

اعلان

دعا الناشطون إلى تخصيص تريليونات من الدولارات لمواجهة التغير المناخي، مشددين على ضرورة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وقالت حنين شاهين، من شبكة العمل المناخي، خلال احتجاجها: "نحن هنا ولن نغادر قبل التوصل إلى اتفاق يعكس حجم التحديات التي نواجهها."

في سياق المفاوضات، قُدمت مسودة اتفاقية يوم الجمعة تقترح تقديم 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو ما يمثل ضعف الهدف المحدد سابقًا، لكن العديد من الخبراء اعتبروا أن هذا المبلغ لا يكفي لمواجهة الاحتياجات الفعلية للدول النامية، حيث يحتاج الأمر إلى أكثر من تريليون دولار سنويًا.

وكان من المقرر أن تنتهي قمة "كوب 29" يوم الجمعة، ولكن المفاوضات لا تزال مستمرة وسط محاولات لإيجاد توافق بين الأطراف المعنية، في حين بدأ العمل على تفكيك الموقع الذي استضاف القمة.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ارتباك في توقعات العلماء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال العامين 2023 و 2024

مفاوضات "كوب 29" تواجه معضلة التمويل: سباق مع الزمن لإنقاذ الكوكب

نشطاء البيئة يطالبون الدول الغنية في مؤتمر "كوب 29" بتوفير 5 تريليون دولار للدول النامية