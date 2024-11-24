لبنان: غارة مسيّرة إسرائيلية تودي بحياة صيادين على شاطئ صور

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واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباحاً، شاطئ مدينة صور الجنوبية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وفقًا للحصيلة الأولية.

في وقت لاحق، استهدفت طائرة مسيّرة أخرى ثلاثة شبان بالقرب من الشاطئ، تبين لاحقًا أنهم صيادون كانوا قد خرجوا للعمل.

وذكر صحفي من وكالة "أسوشيتد برس" كان في الموقع، أن الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من الشاطئ، ما أدى إلى سقوط شخصين.

وجاءت الغارات الجوية ضمن الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في لبنان، وفي ظل احتدام المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.