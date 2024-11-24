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لبنان: غارة مسيّرة إسرائيلية تودي بحياة صيادين على شاطئ صور

غارة إسرائيلية استهدفت شاطئ مدينة صورة وأوقعت قتيلين
غارة إسرائيلية استهدفت شاطئ مدينة صورة وأوقعت قتيلين حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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شنت إسرائيل غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق عدة في لبنان، ما أدى إلى سقوط 45 قتيلا وعشرات الجرحى خلال يوم واحد، وفقا لبيان وزارة الصحة اللبنانية الصادر السبت.

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واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباحاً، شاطئ مدينة صور الجنوبية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وفقًا للحصيلة الأولية.

في وقت لاحق، استهدفت طائرة مسيّرة أخرى ثلاثة شبان بالقرب من الشاطئ، تبين لاحقًا أنهم صيادون كانوا قد خرجوا للعمل.

وذكر صحفي من وكالة "أسوشيتد برس" كان في الموقع، أن الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من الشاطئ، ما أدى إلى سقوط شخصين.

وجاءت الغارات الجوية ضمن الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في لبنان، وفي ظل احتدام المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

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