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عاصفة ثلجية تعطل الحياة في بنسلفانيا.. مدارس مغلقة وحركة المرور مشلولة

محراث يعمل على إزالة الثلوج خلال عاصفة شتوية في دويلستاون، بنسلفانيا، الثلاثاء، 13 فبراير/شباط 2024
محراث يعمل على إزالة الثلوج خلال عاصفة شتوية في دويلستاون، بنسلفانيا، الثلاثاء، 13 فبراير/شباط 2024 حقوق النشر John Haeger/AP
حقوق النشر John Haeger/AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت ولاية بنسلفانيا، يوم الجمعة، تساقطًا كثيفًا للثلوج في شمال شرق الولاية، بما في ذلك جبال بوكو نو، مما أسفر عن إغلاق عدد من المدارس وتأخير الحافلات المدرسية. كما أدت الأشجار التي اقتلعتها العواصف الثلجية إلى تعطيل حركة المرور، حيث سعت فرق العمل إلى إزالة الحطام من الطرق.

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نتيجة لهذه العواصف الثلجية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل في 10 مقاطعات، في وقت فرضت فيه إدارة النقل قيودًا على السرعة في بعض الطرق السريعة. ورغم التحديات، كان من المتوقع أن تسهم هذه الأمطار في تخفيف ظروف الجفاف في الولاية، التي شهدت خريفًا جافًا بشكل غير معتاد.

وتواجه المنطقة تحديات إضافية، حيث تسببت حرائق الغابات ونقص المياه في شمال شرق الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج حتى صباح السبت، مع توقعات بهطول أكثر من 2 بوصة (5 سم) في المناطق شمال مدينة نيويورك.

المصادر الإضافية • أب

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