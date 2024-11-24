عاصفة ثلجية تعطل الحياة في بنسلفانيا.. مدارس مغلقة وحركة المرور مشلولة

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نتيجة لهذه العواصف الثلجية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100,000 منزل في 10 مقاطعات، في وقت فرضت فيه إدارة النقل قيودًا على السرعة في بعض الطرق السريعة. ورغم التحديات، كان من المتوقع أن تسهم هذه الأمطار في تخفيف ظروف الجفاف في الولاية، التي شهدت خريفًا جافًا بشكل غير معتاد.

وتواجه المنطقة تحديات إضافية، حيث تسببت حرائق الغابات ونقص المياه في شمال شرق الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج حتى صباح السبت، مع توقعات بهطول أكثر من 2 بوصة (5 سم) في المناطق شمال مدينة نيويورك.