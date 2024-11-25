قتلى وجرحى في غزة ولبنان.. وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. وحديث عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار

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لقي 25 شخصا مصرعهم في غزة جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة من القطاع المحاصر منذ 50 يوما، ويستعد لشتاء ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مسؤولي مساعدات.

كما شهد هذا اليوم سقوط عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان.

وفي المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد 20 صاروخا قادمة من لبنان.

يأتي ذلك في ظل تسريبات بوجود اتفاق وشيك لإطلاق النار قد يبدأ يوم غد الثلاثاء، حين يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، إذ يتوقع أن توافق إسرائيل على المقترح الأمريكي، من أجل كسب الوقت ريثما يتولى دونالد ترامد مقاليد السلطة في البيت الأبيض.

وكان المرشد الأعلى الإيراني قد قال صباح اليوم: إن قصف المنازل والمستشفيات في غزة ولبنان ليس انتصارا بل يشكل "جرائم حرب"، مشددًا على أن قرارات الاعتقال الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين غير كافية، داعيًا إلى محاكمتهم وإصدار أحكام بالإعدام. وأكد أن إسرائيل لن تحقق أي انتصار، سواء في غزة أو لبنان.

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