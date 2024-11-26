النرويج: بيرغن تضيء شوارعها.. افتتاح سوق عيد الميلاد وإقبال كبير من الزوار

بقلم: يورونيوز

افتتح سوق عيد الميلاد في مدينة بيرغن النرويجية، ليُعلن بذلك عن بدء موسم الأعياد في المدينة. شهد السوق إقبالًا كبيرًا من السكان المحليين والسياح الذين جاؤوا للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والتمتع بالمشاهد المبهجة.

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عبّر السياح عن إعجابهم بتفاصيل السوق، حيث قالت أستريد، وهي سائحة من هولندا: "أحب الأضواء هنا، ورائحة السكر المميزة". من جانب آخر، قال ويلي، طالب نرويجي: "لا أشعر بأجواء العيد بسبب الامتحانات، ولكن هذا المكان يعد استراحة جميلة، إنه حقًا رائع هنا".

أشار بعض السياح الأمريكيين إلى أن السوق يتمتع بجو دافئ ومريح، وأبدوا إعجابهم بكرم الضيافة، حيث قالت إحدى السائحات: "الجميع هنا ودودون للغاية، وهذا ليس شائعًا في بعض الدول الأوروبية الأخرى".

وفيما يتعلق بالأطفال، أعرب أحدهم عن توقعاته قائلاً: "أتطلع للحصول على هدايا هذا العام"، بينما أضاف آخر: "آمل أن أتمكن من الحصول على ليغو".