لبنان ينشر النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المكون من 13 بنداً.. تعرف على التفاصيل!

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جاء الإعلان وسط تكهنات متزايدة حول مضمون الاتفاق، حيث روّج الإعلام العبري والغربي لادعاءات تفيد بأنه يتجاوز القرار 1701 في مضامينه، زاعمًا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لإسرائيل ضمانات مستقلة تتضمن تبادل معلومات استخباراتية حول تحركات حزب الله، مع التزام واشنطن بالتعاون في ردع أنشطة الحزب وإيران. كما أشار الإعلام إلى اعتراف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في التحرك عند تسجيل انتهاكات، إلى جانب قيام الأخيرة بجولات استطلاع لأغراض استخبارية.

غير أن الحكومة اللبنانية أكدت في مرسومها الوزاري أن البنود المرفقة تأتي ضمن نطاق القرار الأممي دون أي تعديلات أو إضافات.

بنود الاتفاق الرئيسية حسب الحكومة اللبنانية:

1-يتوقف كل من لبنان وحزب الله عن جميع الأعمال العدائية اعتبارًا من الساعة 04:00 صباحًا بتوقيت بيروت، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

2- مع سريان وقف إطلاق النار، يلتزم حزب الله بوقف جميع عملياته ضد إسرائيل، وفي المقابل، تمتنع إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية على الأراضي اللبنانية، سواء ضد أهداف مدنية أو عسكرية، أو أي أهداف أخرى، براً أو بحراً أو جواً.

3- يقر الطرفان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن، ويتعهدان بالالتزام به بشكل كامل ودون أي انتهاكات.

4-يحتفظ الطرفان بحق الدفاع عن النفس، ولا يلغي الاتفاق هذا الحق.

5- يُحظر أي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، مع التزام هذه القوات بواجباتها المنصوص عليها في القرار 1701.

6- ستخضع أي مبيعات أو إمدادات للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للمراقبة والتنظيم من قبل حكومة لبنان تماشيًا مع قرار مجلس الأمن 1701.

7- تمنح الحكومة اللبنانية القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان الحرية الكاملة للقيام بما يلي:

أ. مراقبة وتنفيذ الإجراءات ضد أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره.

ب. تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المشاركة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إقامة مثل هذه المنشآت في المستقبل بدءاً من منطقة جنوب الليطاني.

ج. تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات بدءاً من منطقة جنوب الليطاني.

8- تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة التقنية العسكرية للبنان لتمكين وتحقيق نشر قوة قوامها 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني في جنوب لبنان في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، تدعم واشنطن وباريس بالتعاون مع المجتمع الدولي الجيش اللبناني على نحو ملائم لتعزيز انتشاره في جنوب لبنان

9- توافق إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوات حفظ السلام على التعاون مع اليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا، على النحو التالي:

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أ- ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية الثلاثية وستسهل عملها، مع ضمان سلامة أفرادها.

ب- ستعمل الآلية واللجنة التقنية العسكرية للبنان على تدريب الجيش اللبناني على تفتيش وتفكيك المواقع والبنى التحتية غير المصرح بها، فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.

ج- ستستمر قوة اليونيفيل في تنفيذ مهامها وفقاً لاختصاصاتها بالتوازي مع عمل الآلية.

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10- ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية واليونيفيل.

11- ينشر الجيش اللبناني على جميع الحدود، بما في ذلك المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية، كما سيقوم الجيش اللبناني بإنشاء نقاط تفتيش وحواجز على جميع الطرق والجسور الواقعة على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.

12-ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق، وستعمل الآلية على تنسيق تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، على أن لا يتجاوز ذلك 60 يوماً.

13- تطلب كل من إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما بهدف حل النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.