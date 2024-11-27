مكافحة الإرهاب في لندن: ستة أشخاص رهن الاعتقال بسبب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني

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ألقي القبض على ستة أشخاص في المملكة المتحدة ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد الاشتباه في نشاطات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني

ففي صباح يوم الأربعاء، اعتقلت السلطات امرأتين، إحداهم تبلغ من العمر 59 عاماً، والأخرى 31 عاما. كما اعتلقت 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 23 و62 عاما، في مواقع مختلفة من أنحاء لندن.

وقالت هيلين فلاناغان من شرطة العاصمة: "إن هذه اعتقالات تستهدف من نشتبه بتورطهم في نشاط إرهابي مرتبط بالتنظيم".

ويجري الضباط عمليات تفتيش في ثمانية أماكن مختلفة، بما في ذلك مركز الجالية الكردية في حي هارينغي شمالي لندن، الذي سيغلق مدة أسبوعين نتيجة للتحقيق.

مجموعة من المقاتلين الأكراد المسلحين من حزب العمال الكردستاني تدخل شمال العراق 14 أيار مايو 2013 Ceerwan Aziz/AP

وأمضى حزب العمال الكردستاني عقوداً من الزمن وهو يسعى للحصول على حكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا، وقد شن حروب عصابات، كثيراً ما أدخلته في صراع مباشر مع الجيش التركي.

وأدرج الحزب في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت فلاناغان قائلة: "يتعلق هذا التحقيق والنشاط بحماية جميع مجتمعاتنا، وخصوصا مجتمعاتنا التركية والكردية".

كثيراً يتعرض الساسة في تركيا للاستهداف من قبل أعضاء الحركة المؤيدة للأكراد، لأمر يتعلق بحزب العمال الكردستاني.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر في إسطنبول بعد اعتقال رئيس البلدية أحمد أوزير للاشتباه في صلته بالجماعة المسلحة.