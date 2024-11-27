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مكافحة الإرهاب في لندن: ستة أشخاص رهن الاعتقال بسبب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني

سيارة الشرطة في لندن في موقع حادث 20 آب أغسطس 2018
سيارة الشرطة في لندن في موقع حادث 20 آب أغسطس 2018 حقوق النشر Frank Augstein/AP
حقوق النشر Frank Augstein/AP
بقلم: يورونيوز
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هجوم في تركيا، تم ربطه بحزب العمال الكردستاني. وعلى إثر ذلك، اعتقلت السلطات في بريطانيا أشخاصا يُعتقد أنهم ينتمون إلى الحزب ذاته، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

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ألقي القبض على ستة أشخاص في المملكة المتحدة ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد الاشتباه في نشاطات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني

ففي صباح يوم الأربعاء، اعتقلت السلطات امرأتين، إحداهم تبلغ من العمر 59 عاماً، والأخرى 31 عاما. كما اعتلقت 3 رجال، تتراوح أعمارهم بين 23 و62 عاما، في مواقع مختلفة من أنحاء لندن.

وقالت هيلين فلاناغان من شرطة العاصمة: "إن هذه اعتقالات تستهدف من نشتبه بتورطهم في نشاط إرهابي مرتبط بالتنظيم".

ويجري الضباط عمليات تفتيش في ثمانية أماكن مختلفة، بما في ذلك مركز الجالية الكردية في حي هارينغي شمالي لندن، الذي سيغلق مدة أسبوعين نتيجة للتحقيق.

مجموعة من المقاتلين الأكراد المسلحين من حزب العمال الكردستاني تدخل شمال العراق 14 أيار مايو 2013
مجموعة من المقاتلين الأكراد المسلحين من حزب العمال الكردستاني تدخل شمال العراق 14 أيار مايو 2013Ceerwan Aziz/AP

وأمضى حزب العمال الكردستاني عقوداً من الزمن وهو يسعى للحصول على حكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا، وقد شن حروب عصابات، كثيراً ما أدخلته في صراع مباشر مع الجيش التركي.

وأدرج الحزب في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأضافت فلاناغان قائلة: "يتعلق هذا التحقيق والنشاط بحماية جميع مجتمعاتنا، وخصوصا مجتمعاتنا التركية والكردية".

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كثيراً يتعرض الساسة في تركيا للاستهداف من قبل أعضاء الحركة المؤيدة للأكراد، لأمر يتعلق بحزب العمال الكردستاني.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول أكتوبر في إسطنبول بعد اعتقال رئيس البلدية أحمد أوزير للاشتباه في صلته بالجماعة المسلحة.

المصادر الإضافية • أ ب

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