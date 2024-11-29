غزة تكافح للبقاء وسط الموت والنزوح والجوع ونعيم قاسم: "انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله"

بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ420 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم 48 قتيلاً و53 جريحاً خلال الساعات الأخيرة، وفق وزارة الصحة.

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استهدفت الهجمات عدة مناطق في القطاع، من بينها حي الزيتون، النصيرات، وخان يونس، مما أسفر عن تدمير منازل وزيادة عدد النازحين إلى مليوني شخص، من أصل 2.3 مليون نسمة في القطاع. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحصار المستمر والقصف أسفر عن نقص حاد في المواد الغذائية، ما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال وكبار السن بسبب الجوع.

في لبنان، تصاعد التوتر بعد إعلان الجيش اللبناني عن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل يومين. ووفقاً لبيانات رسمية، تضمنت الانتهاكات غارات جوية وهجمات استهدفت مناطق حدودية.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها رصدت "أعمالاً مشبوهة" في جنوب لبنان، زعمت أنها تمثل تهديداً أمنياً وانتهاكاً للاتفاق من قبل حزب الله. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين في موقع زُعم أنه استخدم سابقاً لإطلاق صواريخ على إسرائيل.