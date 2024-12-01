"نتنياهو خلف القضبان".. مظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

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ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، فيما حمل أحدهم لافتة تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف القضبان.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة، مما يثير القلق بشأن احتمال فشل الاتفاق وتدهور الأوضاع في أي لحظة.