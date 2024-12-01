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"نتنياهو خلف القضبان".. مظاهرة حاشدة في روما تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

يافطة تظهر نتنياهو خلف القضبان خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين وتطالب بوقف الحرب في غزة في روما
يافطة تظهر نتنياهو خلف القضبان خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين وتطالب بوقف الحرب في غزة في روما حقوق النشر Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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خرج الآلاف يوم السبت إلى شوارع روما للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في غزة، مطالبين بوقف الحرب الدامية التي تستمر منذ أكثر من عام وأسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

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ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، فيما حمل أحدهم لافتة تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلف القضبان.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الخروقات الإسرائيلية مستمرة، مما يثير القلق بشأن احتمال فشل الاتفاق وتدهور الأوضاع في أي لحظة.

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