الحرب على غزة: استهداف مستمر لمستشفى كمال عدوان ونتنياهو وقف النار مع لبنان لا يعني انتهاء الحرب

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هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت يعيش فيه سكان القطاع تحت وطأة القصف المستمر منذ 424 يومًا، وسط أوضاع إنسانية كارثية وغياب الأفق لحلول سياسية.

وأعلن مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، أن إسرائيل تكثف استهداف مستشفيات القطاع ولا سيما مستشفى كمال عدوان بالشمال.

وفي تصريح أثار انقسام الآراء بين من اعتبره "استعراضيا" ومن أشاد بحزمه، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفا صارما بشأن أزمة الرهائن في غزة، محددا تاريخ 20 الشهر المقبل كمهلة نهائية لإطلاق سراحهم.

وقال ترامب محذرا حركة حماس: "إذا لم يُطلق سراح الرهائن قبل هذا التاريخ، سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط"، مشددًا على نيته اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في حال عدم الاستجابة.

من جانبه، علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن إعادة المختطفين تتطلب زيادة الضغوط على حركة حماس وهزيمتها، واصفًا مطالبها بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بـ"السخيفة".

كما شكر سموتريتش ترامب على تصريحاته التي قال إنها "توضع الأمور في نصابها، وتبرز من هم الأخيار ومن هم الأشرار".

وفي سياق متصل، شهد الوضع الأمني في لبنان تصعيدًا خطيرًا بعد أيام فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ففي ظل سلسلة من الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، نفذ حزب الله، يوم الاثنين، ما وصفه بـ"رد أولي" على تلك الانتهاكات.

الرد تبعه رد فعل إسرائيلي سريع تمثل في سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان. هذا التصعيد يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهات الدامية.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ424: