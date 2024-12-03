في أولى رحلاته الدولية.. ترامب في باريس السبت للمشاركة في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

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وأعلن ترامب على موقعه "تروث سوشال" أنه سيكون من بين الـ50 رئيسًا الذين سيحضرون الفعالية، قائلًا: "إنه لشرف لي أن أسافر إلى باريس يوم السبت لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام الرائعة والتاريخية، التي تم ترميمها بالكامل بعد حريق مدمر قبل خمس سنوات"، مشيدًا بجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الصدد.

ولا تزال تربط ترامب بماكرون علاقة معقدة تشوبها الخلافات، لكن بمجرد وصول الزعيم الجمهوري إلى السلطة، كان ماكرون من أول المهنئين، إذ كتب عبر حسابه على "إكس": "تهانينا أيها الرئيس... مستعدون للعمل معًا كما فعلنا لمدة أربع سنوات. بقناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل مزيد من السلام والازدهار".

وقد طوى ماكرون بذلك، أو حاول طيّ صفحات التوتر بينهما التي بدأت أثناء فترة ولاية ترامب الأولى، والتي انتقد فيها ترامب ماكرون بسبب تشكيكه في الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي والتزام واشنطن بمعاهدة الدفاع المشترك.

كما سبق وأن سخر ترامب من ماكرون بعد ترشحه للولاية الثانية، مقلدًا لهجته الفرنسية، وسط تهديدات بفرض رسوم جمركية باهظة على زجاجات النبيذ والشمبانيا التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة إذا حاولت فرنسا فرض ضرائب على الشركات الأمريكية.

في هذا السياق، يرى بعض المحللين أن ماكرون من بين الرؤساء الذين "فهموا" طبيعة ومزاج ترامب، وهو "خبير" في كيفية تملقه.

أما وبالعودة إلى الحفل الذي قد يكون بادرة لعلاقة "صافية"، فسيتم إغلاق إيل دو لا سيتي، حيث تقع الكاتدرائية في وسط نهر السين، أمام السياح لحضور الفعاليات، وسيتم إعداد منطقة مشاهدة عامة تتسع لـ 40,000 متفرج على طول الضفة الجنوبية لنهر السين.

ومن المقرر أن يترأس القداس رئيس أساقفة باريس لوران أولريتش، بمشاركة ما يقرب من 170 أسقفًا من فرنسا وبلدان أخرى، إلى جانب كهنة من جميع الأبرشيات.

وسيعقب القداس "بوفيه أخوي" للمحتاجين، بالإضافة إلى حفل موسيقي يشارك فيه مغنيتا الأوبرا بريتي يندي من جنوب أفريقيا، وجولي فوش من فرنسا، fبالإضافة إلى عازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وعازف التشيلو المولود في باريس يو-يو ما، والمغنية المولودة في بنين أنجيليك كيدجو، والمغنية اللبنانية هبة طوجي وآخرون، وفقًا لما ذكرته قناة "فرانس تي في".