في رحلة قد تكون الأخيرة لها خارج البلاد.. السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تزور الإمارات

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تقوم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بجولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك كجزء من جولاتها المنفردة الأخيرة خارج الولايات المتحدة. وقد وصلت مساء يوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وتعتبر الإمارات حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة، وتستضيف الآلاف من القوات الأمريكية. حتى إن ميناء جبل علي في دبي، يعد أكثر موانئ البحرية الأمريكية ازدحامًا خارج الولايات المتحدة.

تحدثت بايدن خلال زيارتها لأحد المراكز الطبية في أبو ظبي عن صحة المرأة. وقالت:" "نعلم أنه لم يكن هناك دور كبير للنساء في الأبحاث لفترة طويلة. ولهذا السبب أصبحت مهتمة جدًا بصحة المرأة".

السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن في قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا في أبو ظبي 5 كانون الأول ديسمبر 2024 Altaf Qadri/AP

وأضافت: "إنه أمر مثير للاهتمام، لدرجة أنني أستطيع التحدث لساعات حول التفاوت بين الثقافات. ما الاختلافات الثقافية؟ هناك الكثير مما نحتاج إلى تعلمه".

وفي سياق ذي صلة، توقفت زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تبلغ من العمر 73 عامًا في إيطاليا، وزارت موطنها الأصلي غيسو في صقلية، قبل أن تكمل الطريق إلى وجهتها.